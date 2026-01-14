Guerra mexicana a la vista: Luis 'Koreano' Torres y René Telléz encabezarán función en Texas

Texas, Estados Unidos.- El College Park Center de Arlington, Texas, será sede de una nueva guerra mexicana, ya que el sonorense Luis Torres se medirá ante el queretano René Telléz Girón, el próximo 27 de febrero, en un evento estelar de la cadena Pro Box TV.

El choque está programado para 10 asaltos y será una contienda que pudiera definir al próximo retador al título del mundo en la división de peso ligero. Tanto el 'Koreano' como su rival están actualmente rankeados por parte de los organismos estelares.

El cajemense figura como el número 11 de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), mientras que Telléz es el número ocho del mundo, pero por parte de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), por lo que estarán subiendo al ring dos de los mejores contendientes de las 133 libras.

uD835uDC00uD835uDC0DuD835uDC0DuD835uDC0EuD835uDC14uD835uDC0DuD835uDC02uD835uDC04uD835uDC03: Rene Tellez Giron will face off against Luis Torres on February 27 at College Park Center in Arlington, Texas.



The bout will be shown live on @ProBox_TV uD83DuDCFA



uD83DuDD17Full details: https://t.co/v1gAJgGkLp pic.twitter.com/PqDVXEsGXL — BoxingScene.com (@boxingscene) January 14, 2026

Cabe destacar que es la primera ocasión en su carrera que el cajemense encabece una magna función en territorio estadounidense y lo hará ante un boxeador que es el actual monarca North American Boxing Federation ligero. Debido a la exigencia de la pelea, desde hace unas semanas, el 'Koreano' se encuentra entrenando con Bob Santos, con quien subirá al ring por tercera ocasión.

En su más reciente contienda, el sonorense noqueó a Jonhatan Cardoso, en una auténtica guerra, donde tuvo que venir de atrás para levantar la mano y adjudicarse el cinturón Continental de la AMB, su segundo como profesional, ya que también fue campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo. Anteriormente a ese choque, Torres fulminó en el primer asalto al exmonarca del mundo Nicholas Walters, en lo que fue su debut en Estados Unidos.

Mientras que René Telléz, que ostenta una marca de 23 victorias, cinco derrotas y 13 nocauts, viene de superar a Jordan White por decisión unánime, el pasado 5 de septiembre, en la misma cartelera, donde Luis noqueó al brasileño en Entertainment and Sports Arena, Washington.

Además de ser monarca de Norteamérica, Telléz también ya fue campeón Fecarbox del Consejo Mundial de Boxeo. Dentro de su currículo boxístico se ha medido a rivales como Giovanni Cabrera, Floyd Schofield, Eduardo 'Rocky' Hernández.

Out of nowhere, Luis Torres drops Jonhatan Cardoso and swarms him for the finish! uD83DuDCA5



uD83DuDCFA Live now on the ProBox TV YouTube channel! pic.twitter.com/bjuCf0iJSB — ProBox TV (@ProBox_TV) September 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui