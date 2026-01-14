Héctor Herrera regresará a las canchas; es presentado como refuerzo de importante club de la MLS

Ciudad de México.- Apenas un par de semanas después de que se reveló que no estaba incluido en los planes deportivos con los Diablos del Toluca, Héctor Herrera tiene un nuevo equipo en la MLS. El mediocampista regresará a la liga estadounidense tras ser presentado como refuerzo para la temporada 2026 con el Houston Dynamo, club con el cual ya tuvo un paso en años anteriores.

Herrera es uno de los elementos más destacados en la historia moderna del Dynamo, ya que fue uno de los artífices para que lograran el título del 2023 y una temporada 2024 donde el club estableció una marca de puntos. En total, tiene 82 compromisos oficiales entre las diferentes competencias, con ocho goles marcados y un total de 22 asistencias en poco menos de 6 mil 400 minutos disputados.

Su salida del Dynamo se dio en medio de una polémica, ya que en su último encuentro fue expulsado por escupirle a un árbitro y pocos días después fue notificado de que su contrato no sería renovado. Pese al incidente que marcó su salida en diciembre del 2024, Houston decidió traerlo de regreso en un contrato por un año, aunque con una cláusula de renovación automática, lo que le garantizará su permanencia hasta junio del 2027.

HH has returned uD83EuDD8A pic.twitter.com/UcA8YM97e8 — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) January 14, 2026

"Su regreso refleja la ambición compartida de seguir creciendo a partir de los éxitos pasados. Si bien su rol evolucionará, sabemos que el liderazgo y la mentalidad ganadora de Héctor elevarán el nivel de nuestro club. Regresa con una profunda conexión con la ciudad", se lee en una parte del comunicado con el cual le dieron su bienvenida.

Así mismo, se anunció que Herrera portará el jersey número 16, mismo dorsal que usó en su anterior travesía por la MLS, además de que el club activó una oferta en relación con dicho número para los aficionados que adquieran boletos para el primer encuentro de la temporada 2026. Es probable que Héctor tenga de compañero a Mateusz Bogusz, futbolista polaco perteneciente al Cruz Azul pero que en días recientes ha sido ligado al equipo de la MLS.

El zorro regresa!



Welcome home, Hector uD83EuDD18

uD83DuDDDE? https://t.co/60kQfJLgZC pic.twitter.com/BMCLYLeXnv — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) January 14, 2026

El mediocampista de 35 años viene de una corta estadía con el Toluca y, pese a que fueron contadas las oportunidades que se le dieron en la cancha, lleva en su haber el bicampeonato de la Liga MX con los Diablos.

#Deportes | Héctor Herrera deja a los Diablos del Toluca y a la Liga MX; buscará un nuevo equipo en la MLS ?uD83DuDC4Bhttps://t.co/Ay9kmnXR1s — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui