Histórico equipo de las Grandes Ligas tendría en la mira al sonorense Isaac Paredes

Boston, Estados Unidos.- La temporada 'muerta' de las Grandes Ligas sigue al rojo vivo, pues los equipos siguen fortaleciendo sus rosters, previo al inicio de los Entrenamientos de Primavera, para la campaña 2026, y aunque los Boston Red Sox dieron el batacazo este miércoles 14 de enero al anunciar la llegada de Ranger Suárez, en los próximos días podrían de nuevo sacudir el mercado.

Diferentes medios en Estados Unidos y el propio portal SleeperAstros dieron a conocer que la escuadra de la Liga Americana tiene en la mira al sonorense Isaac Paredes. Tras la baja de Alex Bregman, quien acordó con Chicago Cubs por 175 millones de dólares, los del Fenway Park estarían buscando urgentemente un reemplazo en su infield y el mexicano sería la principal opción.

Otro aspecto positivo es que la relación que tiene el de la 'H' con los Houston Astros también juega un papel crucial; ambas partes no lograron llegar a un acuerdo sobre su salario para 2026, con cifras que fueron de 8.75 millones y 9.95 millones de dólares. Esta discrepancia aumenta la probabilidad de un intercambio antes de la audencia de la agencia libre.

If the Red Sox were to come calling about INF Isaac Paredes, who would Boston HAVE to include for you to be OK with the #Astros moving him? pic.twitter.com/8GxDnLM6ib — SleeperAstros (@SleeperAstros) January 12, 2026

El cañonero sonorense no es ningún improvisado en la MLB; a sus 26 años, ha demostrado ser un jugador versátil y confiable en el infield, figurando ya en equipos como Tampa Bay Rays, Chicago Cubs y recientemente con los Houston Astros. Además de promediar 20 metrallazos por temporada, cuenta con la habilidad de jugar en múltiples posiciones.

Conocido por su destreza defensiva y su potencial ofensivo, Paredes ha capturado la atención de varios equipos en la liga. Su participación en el Juego de Estrellas en dos ocasiones es testimonio de su talento y dedicación al deporte. Los fanáticos lo reconocen como una de las promesas más brillantes del béisbol actual.

Por otra parte, la escuadra de Pittsburgh también ha mostrado interés en el dos veces All-Star, lo que podría complicar las cosas para los Boston Red Sox. En el caso de los de la Liga Nacional, estarían buscando reforzar su alineación con un jugador de calibre All-Star como lo es Isaac Paredes.

Hay que recordar que el sonorense viene de tener actividad en el inverino con los Naranjeros de Hermosillo, y está contemplado para representar a la selección mexicana en el próximo Clásico Mundial de Beisbol, que comenzará la primera semana de marzo en Estados Unidos.

REPORT: The Red Sox are “heavily engaged” with the Astros regarding INF Isaac Paredes. #redsox pic.twitter.com/5GLuBPWa70 — Redsox_now (@Redsox_now) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui