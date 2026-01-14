¡Imparable! Quiñones anota hat-trick y acecha a CR7 en liderato de goleo en la liga árabe

Arabia Saudita.- El atacante colombiano-mexicano Julián Quiñones continúa con su excelente momento en la primera división de Arabia Saudita, y este miércoles se despachó con tres goles para encaminar el triunfo del Al Qadisiya sobre el Al Fayha por un aplastante marcador de 5-0.

El duelo se convirtió en una exhibición del seleccionado mexicano, quien acecha ya el liderato de anotadores, colocándose en el tercer lugar de la tabla de goleo, con 12 tantos y empatado con Joshua King y por detrás de Cristiano Ronaldo y Joao Félix (15).

Además, Quiñones registra cuatro partidos consecutivos haciéndose presente en el marcador, lo que ha ayudado a su equipo a buscar el objetivo del título. Este es su segundo hat-trick en Arabia Saudita, además de registrar nueve dianas en siete partidos.

De paso, el buen momento que atraviesa hace que se convierta en un candidato natural para ser tomado en cuenta con la Selección Mexicana, ya que la producción ofensiva para el equipo dirigido por Javier Aguirre será una pieza a trabajar para la justa mundialista.

El Al Qadsiah aprovechó la explosividad de Julián Quiñones para descifrar el complejo encuentro que le presentó el Al Fayha. El atacante de la Selección Mexicana rompió el empate apenas al inicio de la segunda mitad tras un tiro de esquina preciso.

Un centro al corazón del área de Julian Weigl fue aprovechado por Quiñones para abrir el marcador. La anotación al minuto 47 echó por tierra la estrategia defensiva del conjunto local, que nunca encontró respuesta ante el asedio constante.

Apenas seis minutos después, el exatacante de las Águilas del América volvió a mecer las redes a través del balón parado. Un tiro de esquina por la banda contraria encontró a Quiñones en una posición inmejorable dentro del área chica. La suerte acompañó al delantero, quien simplemente empujó el esférico para colocar el segundo tanto en su cuenta.

El tercer tanto del naturalizado mexicano llegó al minuto 61 tras un servicio lateral enviado por el uruguayo Nahitán Nández. Con un remate de cabeza certero, el mexicano venció la resistencia del portero Orlando Mosquera para sellar su triplete personal.

El Al Qadsiah se dio un festín de anotaciones

Fuente: Tribuna del Yaqui