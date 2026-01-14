Ja Morant acepta posible salida de Memphis y emiten orden de arresto contra Gervonta Davis: Esto y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este miércoles 14 de enero de 2026, conoce que Ja Morant reconoció que podría salir de los Memphis Grizzlies pronto.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Emiten orden de arresto contra Gervonta Davis

Se ha emitido de manera oficial una orden de aprehensión contra el boxeador Gervonta Davis. Esta medida legal surge a raíz de un incidente de violencia doméstica ocurrido el pasado mes de octubre. El deportista deberá enfrentar a la justicia para aclarar su situación legal tras estas graves acusaciones que empañan su carrera fuera del ring.

Buscan Ravens nuevo acuerdo con Lamar Jackson

Los Baltimore Ravens están trabajando activamente para cerrar un nuevo contrato con su estrella, el mariscal de campo Lamar Jackson. El objetivo principal de la directiva es ajustar los números y liberar espacio en el tope salarial del equipo. Con este movimiento, buscan tener mayor flexibilidad económica para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada.

Acepta Morant posible salida de Memphis

Mientras avanza en su proceso de rehabilitación por una lesión, el base estrella Ja Morant admitió que su etapa en Memphis podría estar cerca de terminar. El jugador reconoció abiertamente la posibilidad de ser transferido a otro equipo próximamente. Este cambio marcaría un nuevo rumbo en su carrera profesional dentro de la liga, tras meses de mucha incertidumbre.

uD83DuDD25uD83CuDFC5 Top 3 de los deportes que están marcando la semana uD83CuDF0D??



Con el respaldo de Econollantas, te presentamos los eventos, resultados y momentos más destacados a nivel mundial uD83CuDF1FuD83CuDFC6 https://t.co/tdsDiSvXk0 #Top3Deportes #Econollantas #PasiónDeportiva #DeporteEnVivo pic.twitter.com/fqXd3bkHry — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui