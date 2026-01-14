Kylian Mbappé queda fuera de la Copa del Rey; un Real Madrid sin figuras jugará contra el Albacete

Ciudad de México.- Con el nuevo director técnico, el Real Madrid presentó su lista de convocados para el duelo de octavos de final en la Copa del Rey contra el Albacete, listado en el cual resaltan la ausencia de Kylian Mbappé y otros 10 jugadores estelares. Álvaro Arbeloa se enfrentará a su primer reto al mando del banquillo merengue sin su delantero principal, el cual será suplido por varios jugadores del equipo filial.

Mbappé ha tenido un arranque complicado del 2026, luego de haber sufrido un esguince de rodilla, el cual lo marginó del primer duelo de LaLiga, además de las semifinales de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. Pese a no estar del todo sano, Kylian realizó el viaje a Arabia Saudita para disputar los minutos finales del duelo por el título ante el Barcelona, aunque no pudo evitar la derrota y el posterior despido de Xabi Alonso.

#Deportes | Barcelona doblega al Real Madrid y se convierte en campeón de la Supercopa de España 2026 ?uD83CuDDEAuD83CuDDF8https://t.co/tGOy7q4vNg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 12, 2026

Luego de un par de días de haber sido presentado como el nuevo estratega, Arbeloa tendrá su primer duelo de eliminación directa, aunque contra un equipo que marcha en el puesto 17 de la Segunda División de España. Éder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy eran las cuatro bajas confirmadas para dicho partido, ya que estos elementos tienen varias semanas en la lista de lesionados.

Pese a que todo apuntaba a que Mbappé podría ver actividad con normalidad, fue excluido de última hora en la convocatoria blanca por un nuevo problema muscular, al igual que Rodrygo. Brahim Díaz también resalta de entre las ausencias, pues se encuentra con la Selección de Marruecos, disputando la Copa Africana de Naciones.

La lista de bajas la completa Álvaro Carreras, Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Aurélien Tchouaméni, a quienes se optó por darles descanso. Los canteranos convocados fueron Manuel Ángel, César Palacios, Joan Martínez, David Jiménez, Jorge Cestero y los porteros Sergio Mestre y Fran González.

Álvaro Arbeloa conoce bien a la plantilla del Real Madrid Castilla, equipo al cual dirigió por un par de años, y en su nombramiento con el club principal del Real Madrid, dejó en claro que usaría a los juveniles de manera constante. "Tienen una grandísima oportunidad porque el entrenador del primer equipo les conoce mejor que nadie y la exigencia que les transmito es la exigencia de Real Madrid".

Fuente: Tribuna del Yaqui