Las Águilas no levantan; sufren duro revés como locales ante el Atlético San Luis

Ciudad de México.- El América se estrenó en casa, aunque su presentación no fue la que las Águilas y sus aficionados hubieran deseado, tras caer 2-0 ante el Atlético de San Luis y sigue sin poder ganar tras dos jornadas en el torneo de Clausura 2026.

Nada le sale bien a los azulcremas, y hasta uno de los consentidos de la afición falló esta vez. Después de un disparo al poste de Rodrigo Aguirre apenas al minuto 3, Ramón Juárez salió expulsado al minuto 20 por una rigurosa falta al ser el último hombre y tratar de frenar un avance de Juan Sanabria, situación que cambió todo el plan del técnico brasileño André Jardine.

Tras la expulsión, Patricio Salas fue sacrificado para dejar su lugar al otro central, Sebastián Cáceres. El momento demandaba mantener el cero en su portería y así lo lograron, al menos durante la primera mitad. Cual tiburón que huele la sangre, el conjunto potosino se fue al frente, comenzó a subir el ritmo, sabedores de que eran uno más, hasta que Juan Sanabria aprovechó un gran centro que mandó Román Torres y con un remate de cabeza al minuto 52 rompió el cero.

Con el el marcador favorable, los visitantes se mostraron más cómodos en la cancha. Sanabria, Sebastien Salles-Lamonge y Joao Pedro, sin duda se sintieron como en casa. En cambio La afición del América desquitó su enojo contra Kevin Álvarez, quien cada que tomaba el balón era abucheado y después contra Víctor Dávila.

El América no logró levantar y sufrió la derrota

Y el segundo no tardó en llegar. Al 67, Joao Pedro, en una soberbia jugada dentro del área tras un tiro de esquina, venció la zaga y a Luis Ángel Malagón para poner cifras definitivas y apagar el ánimo en el estadio Ciudad de los Deportes. El encuentro finalizó con la derrota de los azulcremas, que siguen sin ganar, sin anotar y sin convencer a su afición de que la historia será diferente en este 2026. Por ahora, recibieron a cambio solo abucheos.

