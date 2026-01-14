MLB: Boston Red Sox suman a lanzador venezolano en acuerdo multianual por 130 millones de dólares

Ciudad de México.- Luego de haber perdido a varios jugadores de posición importantes en las últimas semanas, los Boston Red Sox sumaron para su rotación a uno de los lanzadores más efectivos en la temporada 2025 de MLB. De acuerdo a lo informado por varias fuentes confiables en torno a Grandes Ligas, los 'Medias Rojas' llegaron a un acuerdo con Ranger Suárez, quien estará ligado al club por cinco años y 130 millones de dólares.

Suárez, de 30 años, había sido un lanzador con una carrera discreta a lo largo de su carrera hasta que en la campaña anterior tomó mayor relevancia al ser uno de los responsables para que los Philadelphia Phillies finalizaran el año entre los líderes de victorias. Su última actuación con dicho equipo fue en el juego dos de la Serie Divisional contra Los Angeles Dodgers, donde lanzó cinco entradas de una carrera y se llevó el triunfo.

En total, tiene ocho temporadas en Grandes Ligas, todas ellas defendiendo los colores de Philadelphia; acumula 53 triunfos por 37 descalabros, además de una efectividad de 3.38 de por vida con 705 ponches recetados en 762 entradas de trabajo. El venezolano recibió una oferta calificada, la cual rechazó para ejercer la opción de jugador y salir a la agencia libre en búsqueda de un contrato con mayor duración e ingresos.

Los Red Sox tendrán esta importante incorporación en su rotación abridora durante los próximos cinco años y, en cambio, tendrán que ceder una elección en el próximo Draft de MLB como compensación a los Phillies. Suárez promedió seis episodios lanzados en cada apertura, lo cual le permitirá mayor descanso al maltratado bullpen de Boston.

Ranger se caracteriza por usar de manera constante todas las opciones en su abanico de seis lanzamientos, aunque su arma mejor empleada es el slider, lanzamiento que le ha ayudado a bajar su efectividad en las últimas temporadas pese a los constantes problemas en la espalda baja. También se apoya seguido del sinker, lanzamientos con los cuales compensa la baja velocidad que presenta en su recta, la cual ha perdido un par de millas con el pasar de los años.

La rotación de los Red Sox ha terminado de tomar forma y se proyecta para ser una de las más efectivas de toda la MLB, la cual será encabezada por el zurdo estelar, Garret Crochet, seguido de Sonny Gray, Brayan Bello y Johan Oviedo.

The Red Sox keep adding arms uD83DuDCAA Here's how Boston's rotation is projected to look on Opening Day after they reportedly signed Ranger Suárez to a five-year deal



Projections via @fangraphs pic.twitter.com/UMabXD2Q2Z — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) January 14, 2026

Fuente: Tribuna de los Yaquis