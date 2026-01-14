Monje Shaolin impartirá clase masiva gratuita de kung fu por primera vez en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Un evento sin precedentes se vivirá este domingo 18 de enero en Ciudad Obregón, pues por primera vez en la historia un monje Shaolin impartirá una clase gratuita de kung fu. La histórica actividad será a las 10:00 horas y será el venerable monje GM Shi Yanxu quien se encargue de impartir la clase.

Será la primera vez que GM Shi Yanxu se presente en Sonora, pues anteriormente ha realizado cursos y actividades de kung fu en la Ciudad de México, por lo que la invitación está abierta para todos los interesados a este magno evento que se realizará en la Plaza Álvarado Obregón, totalmente gratis.

GM Shi Yanxu llega directamente desde el templo Shaolin de China

El principal objetivo de la clase es el intercambio cultural entre China y México, además de ayudar a las personas a salir de la monotonía y, sobre todo, transmitir la historia de hace mil 500 años del Templo de Shaolin a nuestra gente sonorense, dándoles ejercicios de qi gong (trabajo de energía) para la salud, enseñarles a meditar y mejorar la calidad de vida a través del arte marcial chino (kung fu Shaolin).

Cabe destacar que, además de la presencia del venerable monje chino GM Shi Yanxu, también estarán en el curso 14 academias de kung fu, de diferentes estados de la República Mexicana como Sonora, Sinaloa y Baja California Norte, entre otras.

GM Shi Yanxu se presenta por primera vez en Cajeme

La actividad masiva de este domingo es posible gracias al trabajo colectivo del representante oficial del proyecto en el Noroeste del país, Rigoberto López Flores, el encargado de la sede en Ciudad Obregón, Francisco Escarcega Flores, y Rosalía López, profesora de kung fu.

La oportunidad de que visite Sonora y el tiempo que nos va a proporcionar totalmente gratis el venerable monje GM Shi Yanxu es una gran oportunidad para que asistan personas de diferentes ciudades de la región; sea algo benéfico. Será un evento muy bonito, se siente una energía muy padre y sobre todo nos dará consejos para la salud", declaró Rosalía López.

Fuente: Tribuna del Yaqui