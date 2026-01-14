NFL: Los Broncos buscan la revancha en playoffs ante los Bills, ahora en casa

Denver, Estados Unidos.- Hace un año, mientras los Denver Broncos eran aplastados 31-7 por los Buffalo Bills en el Highmark Stadium de Orchard Park, Nueva York, el entrenador Sean Payton decidió ganarse el derecho a disputar partidos de playoffs en el Empower Field at Mile High en el futuro.
Después de ese día, en el que los Bills corrieron 210 yardas liderados por Josh Allen y James Cook, los Broncos reforzaron su defensa contra la carrera en la agencia libre atrayendo al safety Talanoa Hufanga y al linebacker Dre Greenlaw de los San Francisco 49ers.
"Simplemente no somos el mismo equipo que éramos hace un año", dijo el apoyador Jonathon Cooper. "Y con las incorporaciones que añadimos con Dre y Huff, definitivamente estamos subiendo nuestro juego y nuestra defensa en general".
Denver también seleccionó a R.J. Harvey, que lideró a todos los corredores novatos con una docena de touchdowns, y Devon Key tuvo una temporada destacada en equipos especiales, obteniendo honores All-Pro junto a Hufanga, Pat Surtain II, Josh Allen, Quinn Meinerz y Garett Bolles.
Con este equipo, los Broncos (14-3) igualaron un récord de la franquicia de victorias en una temporada, ganaron 11 partidos por un solo punto y lograron 11 remontadas, logrando el primer puesto de la AFC y la semana de descanso en primera ronda esta vez.
Del otro lado, los Bills (13-5) vienen de su primera victoria fuera de casa en playoffs desde 1992, una obra maestra por 27-24 en Jacksonville durante el fin de semana de comodines, y tienen la esperanza de que unos sin Patrick Mahomes, Lamar Jackson y Joe Burrow puedan ser el antídoto para los fracasos en playoffs del pasado.
El sábado será el primer partido de playoffs de los Broncos en Denver desde que vencieron a New England 20-18 en el campeonato de la AFC el 24 de enero de 2015, en el decimoséptimo y último enfrentamiento entre Peyton Manning y Tom Brady.
"Espero que sea extremadamente ruidoso", dijo el quarterback de los Broncos, Bo Nix. "Espero que sea un gran entorno. Similar a lo que ha sido recientemente en los últimos partidos en casa, pero algo me dice que subirá un nivel... Va a ser un momento divertido".
