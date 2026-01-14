Tigres UANL confirma grave lesión de un defensa; será operado y quedará fuera del Clausura 2026

Ciudad de México.- Apenas se jugará la jornada 2 del Clausura 2026 y los Tigres de la UANL anunciaron que uno de sus elementos defensivos será baja por el resto del torneo, luego de haber sufrido una fractura. De acuerdo con el parte médico publicado por el equipo, Marco Farfán fue quien tuvo la desafortunada lesión y, en las próximas horas, tendrá que ser intervenido quirúrgicamente, lo que lo alejará de las canchas por tiempo indeterminado.

El lateral izquierdo de 24 años ha sido una de las últimas incorporaciones al cuadro felino, ya que fue comprado de manera definitiva procedente del FC Dallas de la MLS en una operación que superó los dos millones de dólares, de acuerdo a lo revelado por Transfermarkt. Arribó a los Tigres en septiembre del 2025 y, de manera inmediata, se integró a los trabajos grupales para hacer su debut en la Liga MX.

En total, tiene 19 compromisos con la camiseta felina, en los cuales pudo marcar par de anotaciones, además de una asistencia y dos cartones preventivos en poco menos de mil 400 minutos disputados en cancha. El anuncio sobre la desafortunada lesión se dio un par de horas antes de que inicie el duelo correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2026 contra el Pachuca.

Gol de Marco Farfan (Tigres UANL) ante Atlético de San Luis; narración de @Pellomaldonado para Estrella TV pic.twitter.com/SG6cJ2ke6C — lilboimx (@lilboimx) November 9, 2025

Durante el mercado de fichajes, los Tigres sufrieron bajas considerables en la zona defensiva, problema que se agudizará con la lesión de Farfán, la cual podría alterar la planificación del torneo donde pintaba para ser uno de los jugadores más constantes en el esquema de Guido Pizarro. Marco presentó una serie de molestias en la pretemporada y, ante las diversas pruebas médicas, se determinó que presentaba una fractura en el escafoides del pie derecho.

El parte médico publicado por el equipo estableció que el jugador sería intervenido durante la tarde del miércoles, 14 de enero, y que comenzaría a trabajar en su recuperación conforme le fuera permitido por el cuerpo de fisioterapeutas del equipo. Si bien el tiempo de recuperación dependerá de la gravedad de la lesión, la cual no fue especificada, otras fracturas similares han demorado en sanar hasta seis meses, lo que lo descartaría por completo del Clausura 2026.

uD83DuDCCC Informamos a nuestra afición que Marco Farfán sufrió una fractura en el escafoides del pie derecho por lo que será operado este jueves. #SiempreContigo pic.twitter.com/w4SxsQaV6y — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui