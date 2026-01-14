Título mundial a la vista: El 'Yoreme' Mendoza viajará a Japón por el campeonato de la FIB

Hermosillo, Sonora.- Después de años de levantar la mano, la oportunidad por fin llegó para el hermosillense Sergio 'Yoreme' Mendoza, pues después de años de levantar la mano, el próximo 19 de abril viajará a Japón en busca de convertirse en campeón del mundo.

La contienda no será nada sencilla, ya que se medirá al actual monarca minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Thanongsak Simsri, quien ostenta una marca de 39 victorias, una derrota y 34 KO’s. Mientras que el mexicano llega con una marca perfecta de 27-0 con 23 KO's y como uno de los mexicanos con mayor proyección.

Thanongsak Simsri vs Sergio ‘Yoreme’ Mendoza el 19 de abril en Japón



La oportunidad de campeonato llegará en Japón para el sonorense el 19 de abril ante el tailandés Simsri por el cetro Minimosca @IBFUSBAboxing uD83EuDD4A pic.twitter.com/YyUCk01o9h — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) January 14, 2026

El sonorense ganó la oportunidad de disputar el oro, tras noquear en el segundo asalto al africano Mpumelelo Tshabalala en Hermosillo, el pasado noviembre, en una contienda que dictaminó como el organismo de eliminatoria mundial en la categoría minimosca.

Por otra parte, para la oportunidad mundial, el 'Yoreme' llegará encendido, ya que registra cuatro nocauts en sus últimos cinco combates, de los cuales los cuatro fueron antes de superar los cinco episodios, lo que habla de la gran dinamita que tiene en los puños.

Mientras que su rival, Simsri, viene a conquistar el cinturón el pasado 19 de junio, al superar por decisión dividida al filipino Cristian Araneta en Ota-City General Gymnasium. Pero además del centro FIB, el tailandés ha sido en repetidas ocasiones monarca oriental de las 105 libras.

Por la historia

Ante el tailandés, el sonorense tiene la gran oportunidad de entrar a los libros de historia, ya que en caso de ganar, se convertiría en el primer pugilista masculino nacido en Hermosillo que es campeón mundial absoluto. Además, le daría a Sonora el título mundial número 12. Cabe destacar que David 'Tornadito' Sánchez fue campeón mundial, pero interino; en cambio, Sergio Mendoza va por el cinturón mundial regular.

Fuente: Tribuna del Yaqui