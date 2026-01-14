Tomateros de Culiacán vs Algodoneros de Guasave EN VIVO; dónde VER el juego 3 de las semifinales LAMP

Guasave, Sinaloa.- Con la meta de ganar para meterse de lleno en la competencia, Algodoneros de Guasave regresará a su estadio para recibir a Tomateros de Culiacán en las acciones correspondientes al juego 3 en las semifinales de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), 2025-2026. En dicho cruce, la novena guinda ha conquistado el triunfo en los primeros dos encuentros, por lo que ya se encuentra con un pie dentro de la ronda final.

Aldo Montes fue el lanzador que resultó vencedor en el juego 2; luego de varias apariciones titubeantes, el abridor de Tomateros se reivindicó al trabajar por espacio de cinco entradas y un tercio, en las cuales solo recibió par de imparables y una carrera sucia con cinco ponches recetados. Saúl Vázquez fue quien cargó con la derrota, mientras que Anthony Gose se anotó el quinto salvamento de la postemporada al haber retirado las últimas dos entradas.

Los primeros en adelantarse fueron los Algodoneros, quienes desde el mismo primer episodio enviaron una al pentágono con un doblete de Francisco Peña, aunque Idelfonso Ruiz se encargó de pulverizar la ventaja, dándole la vuelta al marcador en el cierre del segundo rollo. Joey Meneses puso el tres por uno con un batazo de dos estaciones, que permitió que Ichiro Cano llegara hasta la registradora.

El ataque de los Tomateros siguió en el cierre del cuarto rollo, cuando Ramón Ríos mandó a dos compañeros más a tierra prometida con un roletazo que se quedó dentro del cuadro y causó un error de Jorge Flores; la sexta cayó con un elevado de sacrificio de Ichiro Cano. La novena de Guasave tuvo un despertar tardío en el séptimo rollo con un rally de tres, aunque no pudieron concretar la remontada y cayeron por segunda jornada consecutiva.

Horarios del Tomateros de Culiacán vs. Algodoneros de Guasave

Estadio: Kuroda Park, Guasave, Sinaloa

Fecha: Miércoles, 14 de enero

Horario: 20.30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/FOX/TVC Deportes 2

¡Se reanudan las semifinales!uD83EuDD29uD83EuDD73



Vuelve la actividad de postemporada a la Liga ARCO, ahora en Guasave y MexicaliuD83CuDFDF?



Sigue toda la acción a través de:

uD83DuDCFA MEGA | FOX

uD83DuDCF2 YouTube | https://t.co/3C8LPiwub7#LigaARCO? pic.twitter.com/IEEJcvXKCr — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 14, 2026

Fineas Del.Bonta-Smith subirá a la loma por Tomateros, siendo su tercera aparición en la postemporada, aunque no cuenta con decisión, luego de haber lanzado ocho episodios con tres carreras limpias admitidas. Por parte de Algodoneros, se tendrá por inicialista a Jorge Antonio Pérez, lanzador que buscará igualar su récord luego de tener un triunfo y par de derrotas.

Fuente: Tribuna del Yaqui