Tony Farmer regresa al Nido de los Halcones para la temporada 2026 del Cibacopa

Ciudad Obregón, Sonora.- El arranque de la Liga Mexicana de Basquetbol del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa) se encuentra a la vuelta de la esquina y los Halcones de Ciudad Obregón siguen sacudiendo el mercado; este miércoles, los emplumados anunciaron la llegada de un 'viejo conocido'.

Se trata de Tony Farmer, quien ha defendido la camiseta del club en diversas etapas, y que ahora está de regreso para ponerse a las órdenes de las indicaciones del coach Manu Gelpi. Fue a través de las redes sociales, donde la directiva de Cajeme anunció el regreso del 'capitán'.

Su experiencia dentro de la organización y su conocimiento del entorno emplumado lo convierten en una pieza importante dentro del proyecto deportivo. Su incorporación representa no solo un refuerzo deportivo, sino también una apuesta por la experiencia y el liderazgo en momentos clave, dentro de un plantel que continúa tomando forma bajo la dirección del coach Manu", escribió el club sonorense.

Farmer regresa a casa

Es garantía

Farmer estará disputando su quinto torneo con la piel de Halcones de Ciudad Obregón, donde en cada una de sus etapas ha lucido sobre la duela, siendo llamado en múltiples ocasiones al All Star Game del Cibacopa, y aunque individualmente tuvo grandes momentos, durante su paso por Halcones no logró llegar a las semifinales. Ahora bajo la dirección del coach Manu Gelpi, que se caracteriza por un sello colectivo y donde prioriza la defensiva, será muy interesante ver el rendimiento de Farmer.

Cabe destacar que 22.5 puntos fue lo que promedió Farmer durante la temporada 2024 del Cibacopa. En esa edición fue denominado como el capitán del equipo y, aunque tuvo una gran campaña, siendo de los mejores anotadores del torneo, es recordado por salir expulsado en un compromiso de la ronda de playoffs frente a los Rayos de Hermosillo.

Desde la frontera hasta el Pacífico y hasta el corazón de México, todos jugamos el mismo juego. uD83CuDFC0uD83CuDDF2uD83CuDDFD#EstoEsBasquet pic.twitter.com/Jg03jMYBvj — Liga Mexicana de Basquetbol CHEVRON CIBACOPA (@cibacopamx) October 8, 2025

En el comunicado, la directiva de Halcones de Ciudad Obregón informó que en los próximos días vendrán más anuncios por parte del equipo. "La directiva de Halcones de Ciudad Obregón seguirá informando sobre los movimientos del equipo conforme avance la planeación rumbo al inicio de la temporada".

Fuente: Tribuna del Yaqui