Alejandro Kirk comandará a México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026; lista de peloteros confirmados

Ciudad de México.- Luego de haberse quedado a las puertas del título en la edición anterior, la Selección Mexicana volverá reforzada con sus mejores elementos para luchar por el campeonato en el Clásico Mundial de Beisbol (WBC). El combinado azteca estará encabezado por Alejandro Kirk, quien fue el pelotero azteca más destacado de la MLB en el 2025 y será acompañado por grandes nombres de la pelota mexicana.

'Capitán' Kirk fue una de las piezas clave para que los Toronto Blue Jays avanzaran hasta la Serie Mundial 2025, ronda en la que estableció varias marcas para un pelotero nacido en México. El tijuanense tendrá su primera incursión luego de perderse el WBC anterior por problemas personales y para la edición del 2026, apunta para convertirse en una de las estrellas a seguir.

El segundo elemento que confirmó su participación fue Randy Arozarena, pelotero de origen cubano pero nacionalizado mexicano que cautivó a la afición azteca por su entrega en el 2023, donde se convirtió en una de las figuras internacionales. También se confirmó la participación de Jonathan Aranda, quien vio interrumpido su 2025 tras una fractura de muñeca, pero apresuró su recuperación para estar disponible con el combinado mexicano.

Los hermanos Urías no se perderán la edición del 2026 y tanto Ramón como Luis ya se pusieron a disposición de Benjamín Gil para comenzar los entrenamientos con la selección en cuanto sean posibles. Al momento, estos son los únicos dos peloteros nacidos en Sonora que han oficializado su participación con México, aunque en las próximas semanas se pudieran sumar más elementos.

A mediados de diciembre, Jarren Durán confirmó sus intenciones de regresar a vestir los colores de México en el WBC por segunda ocasión, luego de haber sido pieza clave en la participación del certamen anterior. El jardinero fue el primer nacido en Estados Unidos, pero con ascendencia azteca, en ratificar su nombre en la prestigiada lista.

Al momento, los últimos elementos que se han sumado al 'Tricolor' de 'Benji' Gil fueron Rowdy Téllez, sluger que al momento busca un acuerdo desde la agencia libre, y Taijuan Walker, lanzador estelar de los Philadelphia Phillies. Otros de los jugadores que han expresado su intención de formar parte de la selección son Isaac Paredes y Valente Bellozo, aunque dependerá de su situación contractual en MLB.

Fuente: Tribuna del Yaqui