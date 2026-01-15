Antonio Mohamed explica como sucedió la lesión de Alexis Vega con el Toluca: "Se le trabó la rodilla"

Ciudad de México.- Los Diablos del Toluca tendrán la baja de Alexis Vega por tiempo indeterminado, luego de que el delantero tuviera que ser operado para solventar unos problemas articulares en la rodilla derecha. Antonio Mohamed, entrenador del equipo mexiquense, rompió el silencio y dio los pormenores acerca de cómo sucedió dicha lesión, mientras el jugador se preparaba para comenzar su participación en el Clausura 2026.

El Toluca fue quien dio a conocer dicho proceso quirúrgico mediante un parte médico en las redes sociales; el capitán del equipo fue sometido con éxito a una artroscopía en la rodilla derecha, la misma que tenía un par de meses causándole molestias puntuales. El problema comenzó desde la jornada 15 del Apertura 2025 y se prolongó durante la Liguilla, causando su baja del equipo hasta el partido de vuelta de la final ante los Tigres UANL.

Reporte médico

En la conferencia de prensa previa al duelo de la jornada 2 del Clausura 2026, Mohamed fue cuestionado sobre cómo fue el móvil en el cual Alexis sufrió una nueva lesión. El estratega argentino apuntaló que el atacante estaba entrenando junto con sus compañeros y en una sesión de entrenamiento, la rodilla se trabó, lo cual desencadenó la decisión de enviarlo al quirófano.

Se tomó esta decisión porque él hizo un movimiento en los entrenamientos y se le trabó la rodilla en el pasto. Él sentía una molestia, entonces creyó conveniente que era este momento de operarse".

NO SE OLVIDA DE SUS DIABLOS...



Alexis Vega fue operado ayer y hoy ya visitó a su equipo para apoyarlos para el duelo ante Santos. uD83EuDD15uD83DuDE4C pic.twitter.com/J3WpeccOgy — Futbol Picante (@futpicante) January 15, 2026

También, añadió que el jugador ya estaba trabajando a la par del grupo, por lo que se pensaba que su historial de lesiones se había puesto en pausa con el tratamiento conservador al cual fue sometido. "Estaba haciendo una preparación ya adecuada para poder jugar y, en un movimiento, se le trabó la rodilla, así que hizo una limpieza. Esperemos tenerlo pronto con nosotros".

Por último, señaló que no tienen la fecha exacta para su regreso y dependerá de su evolución, aunque dejó en claro que dentro de la institución se tiene como prioridad el que se recupere al 100 por ciento, aunque eso lo aleje de las canchas por mayor tiempo. "Primero se tiene que recuperar, que es lo más importante. Lo que él mejor sabe hacer es jugar al fútbol, así que no lo vamos a guardar en nada, va a jugar cuando esté recuperado".

"CUANDO ÉL ESTÉ RECUPERADO VA A JUGAR LO QUE PUEDA JUEDA" Antonio Mohamed sobre el futuro de Alexis Vega ¿Tendrá más minutos o será guardado para el Mundial? "Yo creo que va a volver más fuerte"



"Yo creo que va a volver más fuerte" pic.twitter.com/AQ0IForDz5 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui