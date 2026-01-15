Anuncian calendario de la Olimpiada Regional; Sonora albergará tres disciplinas

Hermosillo, Sonora.- La Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson) dio a conocer el calendario oficial de las competencias de la etapa Regional de la Olimpiada Nacional 2026, de la cual la entidad será sede de tres disciplinas.

La Codeson señaló que será en el mes de marzo cuando se realicen las dos etapas de las disciplinas de levantamiento de pesas, softbol y beisbol, las mismas que se llevarán a cabo en la capital del estado. En el caso del beisbol y el levantamiento de pesas, se celebrarán entre el 5 y el 8 de marzo, mientras que el softbol entrará en acción del 19 al 22. Los 14 deportes restantes tendrán lugar en las otras cuatro entidades de la Región Uno: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua.

La halterofilia se llevará a cabo en Hermosillo

La primera fase la compartirán Sonora y Baja California, con actividades entre el 5 y 8 de marzo, en donde Hermosillo recibirá al 'rey de los deportes' y a la halterofilia, mientras que las tierras bajacalifornianas le harán los honores al tenis de mesa y frontón.

Posteriormente, del 12 al 15 de marzo, Chihuahua organizará el ajedrez, handball y el tenis, en tanto que Sinaloa estará listo para albergar voley de playa y beisbol 5; a su vez, Baja California tendrá el atletismo. El basquetbol lo hará Baja California Sur.

La penúltima fase abarcará del 19 al 22 de marzo con la 'pelota blanda' en Sonora, dejando el boxeo y futbol para Chihuahua, mientras que el baloncesto 3X3 llegará a suelo sudcaliforniano. De tal forma, la siguiente semana, entre los días 27 y 29, la Olimpiada Regional cerrará competencias mediante el volibol de sala y el taekwondo, programados para llevarse a cabo en Baja California Sur y Baja California, respectivamente.

El calendario de competencias de la Olimpiada Nacional organizado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) sufrirá un adelanto de fechas este año, debido a la llegada de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, por lo que las finales terminarán en mayo.

Sonora será sede también del beisbol

Fuente: Tribuna del Yaqui