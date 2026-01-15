Banchero y Wagner lideran noche mágica de Orlando sobre los Grizzlies en Berlín

Berlín, Alemania.- Paolo Banchero y Franz Wagner tuvieron una noche mágica para guiar al Orlando Magic a una victoria de 118-111 sobre los Memphis Grizzlies este jueves, en el primer partido de temporada regular de la NBA en Alemania.

Banchero anotó 26 puntos y capturó 13 rebotes, mientras Wagner sumaba 18 puntos y nueve rebotes en su regreso a la alineación de los Magic, después de perderse más de un mes por un esguince alto de tobillo, pero pudo regresar a su país natal y jugar junto a su hermano, Moritz Wagner, por primera vez en más de un año. Moritz Wagner se rompió el ligamento cruzado anterior izquierdo el 21 de diciembre de 2024 y regresó a principios de esta semana. Anotó siete puntos en 14 minutos el jueves.

ANTHONY BLACK ARE YOU KIDDING ME????



FASTBREAK DUNK OVER FOUR (!!!!) DEFENDERS TO TAKE THE LEAD uD83EuDD2F pic.twitter.com/GVlzzPeB0l — NBA (@NBA) January 15, 2026

Por el Magic, que han ganado tres de los cuatro partidos, Anthony Black añadió 21 puntos. Por los Grizzlies, que han perdido siete de los últimos nueve partidos, Jaren Jackson Jr. anotó 30 puntos, Santi Aldama agregó 18 y Cedric Coward 17.

Ja Morant, de Memphis, estuvo fuera por una lesión en la pantorrilla derecha, pero el comisionado de la NBA, Adam Silver, expresó cierto optimismo de que el dos veces All-Star jugará el domingo cuando los Grizzlies y los Magic se enfrenten de nuevo en Londres.

Los Grizzlies tomaron una ventaja de 52-32 a mitad del segundo cuarto, pero los Magic se acercaron a nueve puntos al descanso y luego protagonizaron un parcial de 13-0 para un 84-73 al final del tercer cuarto. Pero Memphis reaccionó y lideró 105-102 con una bandeja de GG Jackson a falta de 4:05 en el partido. Sin embargo, Franz Wagner empató con un triple y luego ayudó al Magic a cerrar el partido anotando cinco puntos en el último minuto y 39 segundos.

La NBA jugó su primer partido de pretemporada en lo que entonces era Alemania Occidental en 1984. En ese momento, había 10 jugadores internacionales en las plantillas de la NBA. Esta temporada comenzó con un récord de 135 jugadores internacionales, incluidos 71 de Europa. Se vendieron entradas a aficionados de 62 países para el partido del jueves, según informó la NBA, y más de 250,000 personas intentaron conseguir entradas registrándose en la web de la liga.

Franz Wagner trata de ir a la canasta

Fuente: Tribuna del Yaqui