Bombazo: Los Ángeles Dodgers pagan millonada por una de las figuras de las Grandes Ligas

Los Ángeles, Estados Unidos.- La novela terminó, pues este jueves 15 de enero, Los Ángeles Dodgers habrían llegado a un acuerdo con uno de los peloteros más solicitados de esta temporada 'muerta' de las Grandes Ligas, el jardinero estrella Kyle Tucker.

Según un informe de ESPN, el estelar estadounidense dejó a un lado las ofertas de los New York Mets y los Toronto Blue Jays para aceptar la oferta de los actuales bicampeones de la MLB, quienes habrían pagado 240 millones de dólares por cuatro temporadas.

Tucker es uno de los mejores jardineros del Big Show y viene de tener una gran campaña con su más reciente club, los Chicago Cubs, donde conectó 22 jonrones y registró promedio de bateo de .266/.377/.464 en 136 partidos de temporada regular en el diamante.

Dodgers, OF Kyle Tucker reportedly agree to deal, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/9leXoqVCCC — MLB (@MLB) January 16, 2026

Cabe destacar que estuvo dos temporadas en la lista de lesionados: por una distensión en la pantorrilla izquierda en septiembre y una fractura en la mano derecha en junio, lo que le impidió aumentar sus números. El cañonero regresó, pero jugó con molestias durante los últimos tres partidos de la temporada regular y la postemporada, donde cayeron ante los Brewers.

Primeros reportes señalan que, debido a que Tucker rechazó la oferta de los Cubs antes de firmar con los Dodgers, los de Chicago recibirán una selección adicional en el Draft de la MLB de 2026 después de la finalización de la Ronda B de Balance Competitivo.

Por otra parte, antes de su paso por los Cubs, el ahora Dodgers pasó los primeros siete años de su carrera con los Houston Astros, escuadra con la que ganó la Serie Mundial de 2022. Con los de la Liga Americana, impulsó 112 carreras en 2023 y tuvo dos temporadas con más de 30 jonrones en 2021 y 2022. Fue en el 2024 cuando los de Texas intercambiaron a Tucker con los Chicago Cubs por el infielder Isaac Paredes, el jardinero Cam Smith y el lanzador derecho Hayden Wesneski.

Ahora, Los Ángeles Dodgers cuentan con una gran cantidad de estrellas, incluyendo Shohei Ohtani, por lo que son nuevamente candidatos para avanzar a los playoffs y volver a levantar la corona de su división, además de la Serie Mundial, tal y como lo han hecho en los últimos dos torneos.

Kyle Tucker, Los Angeles Dodger uD83DuDC51 pic.twitter.com/fo6FlgwKlL — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) January 16, 2026

Individualmente, el flamante refuerzo de los de California ha ganado dos Bates de Plata y un Guante de Oro, pero con todo y que tiene 29 años y es una de las estrellas más importantes de la MLB, jugará con su tercer equipo en los últimos tres años.

Fuente: Tribuna del Yaqui