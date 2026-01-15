Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali; dónde ver EN VIVO el juego 4 de las Semifinales de la LAMP

Mexicali, Baja California.- Apoyados por el despertar ofensivo del equipo, Águilas de Mexicali lograron su primer triunfo en la semifinal de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), ante los Charros de Jalisco. El Nido de los Águilas recibirá las actividades correspondientes al juego 4 de la antesala de la final con el conjunto fronterizo luchando por igualar el número de victorias a dos por bando.

Pese a la actuación aceptable que tuvieron los abridores por parte de las dos novenas, la decisión quedó a manos de los lanzadores relevistas; Jake Sánchez fue quien cargó con la derrota luego de lanzar par de entradas con solo un imparable permitido. Jared Wilson se llevó el descalabro luego de otorgar tres pasaportes y permitir la carrera de la diferencia en dos innings trabajados.

Estevan Florial fue uno de los jugadores más destacados a la ofensiva, ya que se encargó de inaugurar el marcador con un cuadrangular solitario en el primer inning y luego, se encargó de poner el tres por cero con un imparable al jardín central. En el tercer capítulo, Reynaldo Rodríguez impulsó la primera rayita para los Charros, aunque en el cierre del mismo rollo, Yadir Drake volvió a poner tierra de por medio con un vuelacercas.

La fiesta de batazos continuó con un cuadrangular solitario de Mateo Gil; el ataque de Jalisco prosiguió hasta que lograron empatar la pizarra, ayudados por par de imparables de Tirso Ornelas y Santiago Chávez, seguidos por un batazo de cuatro estaciones, conectado por Alejandro Osuna. Con el marcador en cinco por bando, el mismo Drake produjo la de la diferencia definitiva con un elevado de sacrificio en el cierre del inning 11.

Horarios del Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali

Estadio: Nido de las Águilas, Mexicali, Baja California

Fecha: Jueves, 15 de enero

Horario: 21:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes

¡JUEGO CUATRO DE SEMIS!uD83DuDDE3?uD83DuDCA5



No te pierdas los duelos de hoy desde Guasave y MexicaliuD83DuDE0E



uD83DuDCFAMEGA | FOX

uD83DuDCF2YouTube | https://t.co/3C8LPivWlz#LigaARCO? pic.twitter.com/4pNdHoXMFO — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 15, 2026

Por los locales, Mark Simon saltará a la loma de las responsabilidades; el estadounidense busca su segundo triunfo de la postemporada, luego de anotarse la victoria definitiva con la que Mexicali pudo eliminar a Yaquis de Obregón. Ronald Medrano es el inicialista programado por Charros y saldrá con la consigna de poder preservar la ventaja mínima que tiene la novena jalisciense.

Fuente: Tribuna del Yaqui