Chivas vs. Querétaro EN VIVO: Dónde ver al Rebaño Sagrado en la Jornada 3 del Clausura 2026

Zapopan, Jalisco.- Luego de un excelente inicio de temporada, Chivas de Guadalajara recibe a Gallos Blancos del Querétaro en la cancha del Estadio Akron, en un encuentro correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con ambas escuadras viviendo realidades completamente diferentes. El Rebaño Sagrado regresa a casa con paso perfecto en las primeras dos fechas y sin haber recibido gol en contra hasta el momento.

El conjunto rojiblanco llega a este compromiso tras cosechar seis puntos en sus primeros dos partidos, lo que lo posiciona como el segundo lugar de la tabla general de forma momentánea, únicamente por detrás del actual campeón del futbol mexicano, el Deportivo Toluca. Sin embargo, no solo es el paso perfecto, sino que el cuadro tapatío cada vez se mira más adaptado al sistema de juego del argentino Gabriel Milito, quien ha sabido exponenciar a sus jugadores.

En su duelo de la Jornada 2, Chivas visitó la frontera para medirse a FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El partido se tornó complicado para los pupilos de Milito, quienes lograron imponer condiciones y generar las oportunidades de gol más claras. Sin embargo, el equipo tapatío mostró un mejor despliegue físico y no dejó de insistir de cara al arco de Sebastián Jurado, obteniendo su premio al minuto al minuto 94, cuando Yael Padilla anotó el gol de la victoria.

Querétaro, en cambio, viene trabajando con un nuevo director técnico en la figura del chileno Esteban González. Con saldo de un empate y una derrota, Gallos Blancos se presenta a este partido, además de formar una base interesante de prospectos jóvenes mexicanos y futbolistas nacionales y extranjeros de experiencia. En su último encuentro, el club albiazul cayó 2-1 en el Estadio Corregidora ante Xolos de Tijuana, en un compromiso que tuvo como anotador a Alí Ávila por la causa queretana.

Posibles alineaciones Chivas vs. Querétaro

Chivas: Raúl Rángel; Richard Ledezma; Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo, Bryan González; Omar Govea, Brian Gutierrez; Yael Padilla, Efraín Álvarez y Armando González.

Querétaro: Guillermo Allison; Jaime Gómez; Lucas Abascia, Diego Reyes, Santiago Homenchenko; Francisco Venegas; Fernando González, Michael Carcelén; Lucas Rodríguez, Jean Unjanque y Alí Ávila.

Cuándo, dónde y a qué hora ver Chivas vs. Querétaro

Día: Sábado 17 de enero de 2026

Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Akron

Dónde ver: Amazon Prime Video

