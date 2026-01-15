Coco Gauff y Venus Williams podrían enfrentarse en segunda ronda en Australia

Melbourne, Australia.- El debut de Coco Gauff en un Grand Slam en 2019 fue una victoria sobre Venus Williams en Wimbledon; ahora, ambas podrían escribir un nuevo capítulo en su rivalidad tenística, en caso de avanzar a la segunda ronda del Abierto de Australia.

En ese entonces y con apenas 15 años, Gauff agradeció a Williams por ser una inspiración para su carrera tras esa victoria en el All England Club, diciendo: "No estaría aquí si no fuera por ella". Lo siguió con una victoria en primera ronda del Abierto de Australia en 2020.

"I think being an athlete is one of like the coolest things ever," Coco Gauff told Forbes. She rocked the tennis world when she knocked Venus Williams out of Wimbledon in 2019. Six years later, she has two Grand Slam singles titles to her name, including the French Open, which… pic.twitter.com/Jgy1Uzom5z — Forbes (@Forbes) December 21, 2025

Gauff es la tercera cabeza de serie y dos veces ganadora de un major. Williams, de 45 años, tiene una invitación como comodín para el Abierto de Australia, donde juega por primera vez en cinco años. El torneo comienza el domingo en Melbourne Park.

Cuando se realizó el sorteo este jueves, Gauff fue emparejada para abrir contra Kamilla Rakhimova, número 91, y Williams, número 576, y quien debutó en el Abierto de Australia en 1998 y ha llegado a la final en dos ocasiones, fue emparejada para enfrentarse a Olga Danilovic, número 68, en primera ronda.

Cuando debute en Melbourne Park, Williams se convertirá en la mujer de mayor edad en competir en un cuadro principal del Abierto de Australia, superando el récord que anteriormente ostentaba la japonesa Kimiko Date, que tenía 44 años cuando perdió en primera ronda en 2015.

Pero para tener alguna posibilidad de enfrentarse a Gauff de nuevo, Venus necesita hacer algo que no ha hecho en 2026: conseguir una victoria. En las dos últimas semanas, Williams jugó torneos en Nueva Zelanda y en Hobart, perdiendo en primera ronda en ambos.

Gauff y Williams están en la misma mitad del cuadro que la número uno del ranking, Aryna Sabalenka, que ganó títulos consecutivos del Abierto de Australia antes de perder la final del año pasado ante Madison Keys. La campeona defensora Keys, que perdió su partido de cuartos de final en el Adelaide International ante la promesa canadiense Victoria Mboko en tres sets el jueves, fue emparejada en el mismo cuarto que la número 6, Jessica Pegula, y la número 4, Amanda Anisimova.

Venus está de regreso en el Abierto de Australia

