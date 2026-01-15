De regreso a la Fórmula 1; Patricio O'Ward es confirmado como piloto de McLaren para el 2026

Ciudad de México.- Luego de su buen desempeño durante la temporada 2025 como piloto de reserva para McLaren, el mexicano Patricio O'Ward seguirá dentro de la escudería por el resto del 2026. 'Pato' se seguirá desempeñando como piloto de reserva, aunque ahora complementará dicho rol con el italiano, Leonardo Fornaroli, reciente campeón mundial en la Fórmula 2.

Tras su exitoso paso por la IndyCar Series, McLaren F1 le otorgó una sesión de prueba en uno de sus monoplazas luego de su primera victoria en la categoría estadounidense. Resaltando por su rendimiento dentro de los circuitos, se fue abriendo paso en la Fórmula 1, hasta que fue nombrado como la reserva oficial de la escudería en el 2022 y, desde entonces, tiene participación en un par de sesiones de prácticas al año.

#Deportes | Patricio O'Ward cierra actividades en el 2025 conduciendo el McLaren Campeón de la Fórmula 1 uD83DuDEA6https://t.co/MLwhyd57rC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 9, 2025

El anuncio sobre su alineación de pilotos se dio en el marco de la presentación del Programa de Desarrollo de Pilotos, el cual está integrado por jóvenes conductores de diferentes categorías. El objetivo de dicha estructura es promocionar a los talentos emergentes de la escudería para las diferentes categorías del automovilismo y su próxima incursión en el Campeonato Mundial de Resistencia.

A diferencia de los años anteriores, O'Ward será quien complemente a Fornaroli, piloto que se encargará del intensivo programa de pruebas en el simulador, enfocándose en acelerar su adaptación para poder aportar la información técnica al grupo de ingenieros. El mexicano complementará las actividades de Leonardo, conforme al calendario de la IndyCar 2026 se lo permita.

"Estoy emocionado por continuar en mi papel de piloto reserva del equipo McLaren Mastercard de Fórmula 1, junto con mis funciones principales en la IndyCar", fueron las declaraciones de O'Ward en su presentación oficial. Su participación en los test de pretemporada y durante las sesiones de prácticas en los Grandes Premios del 2026 quedará sujeta a la decisión que tomen los directivos de McLaren.

El mexicano se enfocará a su rol de piloto principal con Arrow McLaren en la IndyCar, categoría en la cual es uno de los favoritos y se ha quedado a las puertas de alcanzar el título. La temporada 2026 de la IndyCar Series comenzará el 1 de marzo con el Firestone Grand Prix of St. Petersburg, el cual se disputa en un circuito callejero.

Fuente: Tribuna del Yaqui