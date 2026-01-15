El Barcelona sufre pero avanza en la Copa del Rey 2026 tras vencer a Racing de Santander

Ciudad de México.- Pese a la aparente disparidad en sus plantillas, el Barcelona y Racing de Santander se midieron en los octavos de final de la Copa del Rey 2026 y, aunque el conjunto catalán se llevó el triunfo, sufrió durante gran parte del encuentro. Un par de goles en la segunda mitad, aunados a varias anotaciones anuladas para la escuadra local, concretaron el avance para los dirigidos por Hansi Flick.

La primera mitad se vio marcada por la presión alta del Racing, quien decidió afrontar al complicado rival y jugarle al tú por tú, demostrando una solidez defensiva y madurez en el campo a pesar de la juventud de sus elementos. Además de aguantar los embates y luchar para robar el balón, el Racing de Santander sorprendió con varias oportunidades para anotar, aunque terminaron perdiéndose en la zona ofensiva.

Jokin Eskieta, arquero del conjunto local, brilló con algunas intervenciones que resultaron clave para mantener el cero en el marcador, hasta el minuto 65, cuando el Barcelona rompió la última línea para poner el uno por cero. Ferran Torres recibió un pase en profundidad de Fermín López y, luego de quitarse al arquero a base de velocidad, definió con el arco vacío.

Ferran Torres with a huge goal for Barcelona in the Copa del Rey uD83DuDE31



What a ball from Fermin Lopez! pic.twitter.com/eGS9EOrOO9 — ESPN FC (@ESPNFC) January 15, 2026

Fue aquí cuando el Racing apretó y tomó el control del balón, logrando marcar en un par de ocasiones, pero todos sus ataques fueron neutralizados por milimétricos fueras de juego. Con ambos disparos anulados, el conjunto local se desfondó y, aunque tuvieron otra oportunidad en los instantes finales, Joan García logró preservar su meta intacta.

El segundo tanto para el Barcelona llegó en el último minuto del agregado, luego de una jugada en la que tomaron mal parada a la línea defensiva del Racing de Santander. Luego de un pase filtrado desde medio campo, Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha emprendieron el ataque contra solo un jugador contrario y, luego de un rebote del arquero, el joven delantero y promesa de La Masia se encargó de liquidar el encuentro.

Lamine sealed the win. 3?0?4? pic.twitter.com/i2IEYmt8me — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 15, 2026

Con este resultado, el Barcelona logró imponerse en su papel de favorito para alcanzar un nuevo título y avanzar a los cuartos de final, por lo que deberá esperar el siguiente sorteo para conocer a su siguiente rival de la Copa del Rey.

uD835uDC10uD835uDC2EuD835uDC1AuD835uDC2BuD835uDC2DuD835uDC1EuD835uDC2B-uD835uDC1FuD835uDC22uD835uDC27uD835uDC1AuD835uDC25uD835uDC2C, uD835uDC21uD835uDC1EuD835uDC2BuD835uDC1E uD835uDC30uD835uDC1E uD835uDC20uD835uDC28 uD83EuDD29 pic.twitter.com/NRYAylCDA1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui