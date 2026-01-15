¡El último baile! Clayton Kershaw representará a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol

Ciudad de México.- Luego de su emotiva ceremonia de retiro de la MLB con Los Angeles Dodgers, Clayton Kershaw regresará a los diamantes una vez más, aunque ahora vestirá los colores de la Selección de Estados Unidos. El experimentado lanzador zurdo se comprometió a representar a su país durante el Clásico Mundial de béisbol, el que se terminará convirtiendo en su último certamen como jugador profesional.

A lo largo de la temporada 2025 de la MLB, los Dodgers y equipos contra quienes le tocó lanzar le ofrecieron merecidos homenajes; su última actuación en temporada regular la tuvo en la casa de los Seattle Mariners y, a pesar de estar en terreno visitante, salió ovacionado por la afición que abarrotó el T-Mobile Park. La última ocasión que subió a la loma con Los Angeles fue durante el maratónico tercer encuentro de la Serie Mundial ante los Toronto Blue Jays.

Clayton Kershaw entered World Series Game 3 in the 12th inning with the bases loaded, two outs and the score tied.



The veteran recorded a huge out in what would be his final MLB appearance! uD83DuDC4F https://t.co/oyu5X2FA79 pic.twitter.com/3o61nV7BP9 — MLB (@MLB) November 4, 2025

De acuerdo con lo publicado por las mismas Grandes Ligas, el nacido en Dallas, Texas, se comprometió a integrarse a los entrenamientos del combinado estadounidense y asistir a la justa mundialista que se celebrará en marzo del 2026. Esta será la primera incursión de Kershaw en el Clásico Mundial, ya que en el 2023 se le negó su participación al no encontrar una compañía que le brindara un seguro por sus constantes lesiones.

His story isn’t finished yet …



Clayton Kershaw will pitch for Team USA in the #WorldBaseballClassic uD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/dd80dK3zln — MLB (@MLB) January 15, 2026

En su última temporada, Kershaw dejó marca de 11 triunfos con un par de descalabros, además de una efectividad de 3.36; el ya no participar en MLB durante el 2026 le permitirá trabajar por más entradas, factor que le jugará en contra al resto de lanzadores. Junto con Cleyton, Paul Skenes, Tarik Skubal, Logan Webb, Joe Ryan, Nolan McLean y Clay Holmes se han comprometido a lanzar para Estados Unidos durante el importante evento.

El combinado de las 'Barras y las Estrellas' estará dentro del Pool B junto con México, Italia, Gran Bretaña y Brasil, comenzando la primera ronda el 6 de marzo en el Daikin Park, casa de los Houston Astros. Avanzarán los primeros dos clasificados de cada grupo y se irán eliminando en duelos directos, siendo la final en el LoanDepot Park de Miami, Florida, el 17 de marzo próximo.

CLAYTON KERSHAW!



The three-time World Series champ, 11-time All-Star, three-time NL Cy Young Award winner, and 2014 NL MVP will suit up one last time for Team USA at the World Baseball Classic! uD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/CnUnpa1oeH — USA Baseball (@USABaseball) January 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui