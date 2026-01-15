Exdirector en la Fórmula 1 arremete contra 'Checo' Pérez por sus comentarios recientes contra Red Bull

Ciudad de México.- Las recientes declaraciones de Sergio Pérez, en las cuales revelaron pormenores de su estadía dentro de Red Bull, encendieron al mundo de la Fórmula 1 y, sobre todo, a la férrea prensa británica. Peter Windsor, periodista y exdirector de escudería, arremetió contra 'Checo' por asegurar que todo dentro del equipo de las bebidas energéticas gira en torno a Max Verstappen.

Luego de haber finalizado su periodo de 'gardening', Pérez Mendoza ha aprovechado varios espacios para hablar sobre detalles nunca antes revelados de sus años dentro de Red Bull, como el revelar que, por su alta competitividad, Verstappen es el peor compañero que ha tenido en la categoría. El tapatío también aseguró que nunca hicieron caso a sus retroalimentaciones con el monoplaza y no era hasta que Max se quejaba cuando trabajaban en las actualizaciones.

Desde sus inicios en la categoría, Windsor siempre ha sido detractor de Pérez y, luego de las declaraciones realizadas por el mexicano, aprovechó para lanzar sus comentarios contra él En un podcast llamado Cameron CC, le preguntaron al británico sobre su opinión de lo dicho por 'Checo', lo cual, demeritó de inmediato.

Todo son tonterías, y Pérez intenta justificar no ser tan rápido como Max, diciendo básicamente: "Si hubieran construido el coche a mi medida, habría ganado cuatro campeonatos mundiales y Max no habría llegado a ninguna parte'. ¿Es eso lo que intenta decir? No lo sé. Pero creo que también se equivoca en eso".

De paso, aprovechó el espacio para asegurar que si en lugar de Pérez se hubiera fichado a Charles Leclerc, dentro de Red Bull se hubiera tenido más éxito. "Si hubieras tenido a Charles Leclerc en el otro Red Bull en los últimos cinco o seis años, creo que habría tenido bastante éxito", comentó, además de señalar que el monegasco le hubiera representado mejor competencia a Verstappen.

Esta es la nota de Motorsport Week donde Peter Windsor llama "Víctima perfecta" a PER luego de las declaraciones del mexicano en el podcast Cracks. "Debería ser mas agradecido por la oportunidad que le dio Red Bull", dijo Windsor. Horroroso lo de Peter.https://t.co/Gmg6EKbyfA — David Sánchez Olmos uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD83CuDF33 (@DSORacing) January 15, 2026

Por último, apuntó que ni Pérez Mendoza, ni Liam Lawson y tampoco Yuki Tsunoda han estado a la altura de lo que representa ser un piloto de Red Bull y el último que logró llenar el espacio fue Daniel Ricciardo. "Red Bull es perfectamente capaz de producir dos coches muy competitivos, como vimos en la época de Mark Webber y Sebastian Vettel".

