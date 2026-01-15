Javier Aguirre presenta la lista de convocados para amistosos de México en enero de cara al Mundial 2026

Ciudad de México.- Luego de un par de meses sin actividad, la Selección Mexicana regresará a las canchas para reanudar su preparación de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026 el 11 de junio próximo. Ante tan importante compromiso, el 'Tricolor' tendrá un par de amistosos en enero y Javier Aguirre presentó la lista para los convocados que defenderán la playera de México en su incursión por Sudamérica.

Como fiel reflejo de su mejora de rendimiento en los últimos meses, las Chivas del Guadalajara es el equipo que mayor aportaciones tendrá, ya que ocho de sus jugadores fueron convocados con la Selección Mexicana. Otros de los clubes que tendrán a varios jugadores dentro del combinado son Águilas del América, Cruz Azul, Diablos del Toluca y Rayados del Monterrey, con tres cada uno.

Cabe señalar que, al no ser fecha FIFA, el 'Vasco' Aguirre no puede llamar a los jugadores mexicanos que juegan en las ligas de Europa, por lo que se compondrá de manera exclusiva por elementos que militen en la Liga MX. Esta dinámica se empleará en un par de ocasiones durante el Clausura 2026, además de que la Liguilla subsecuente no se disputará con jugadores que sean convocados por el 'Tricolor'.

#Deportes | A lo LAMP; Liga MX permitirá la elección de refuerzos para la Liguilla del Clausura 2026 ?uD83DuDE4Chttps://t.co/asgVdeZ4Ko — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 25, 2025

Lista de convocados para los amistosos de México en enero

Arqueros

Ángel Malagón

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Defensas

Richard Ledezma

Jorge Sánchez

Víctor Guzmán

Israel Reyes

Ramón Juárez

Eduardo Águila

Everardo López

Jesús Gallardo

Bryan González

Medios

Luis Romo

Erik Lira

Denzell García

Diego Lainez

Roberto Alvarado

Iker Fimbres

Carlos Rodríguez

Kevin Castañeda

Obed Vargas

Marcel Ruiz

Brian Gutiérrez

Gilberto Mora

Delanteros

Ángel Sepúlveda

Germán Berterame

Armando González

Continuamos la preparación para la Copa del Mundo uD83DuDC4AuD83CuDFFC.



Ellos son los 27 convocados por Javier Aguirre para enfrentar a Panamá y Bolivia uD83EuDEE1.#SomosMéxico uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/pJUfoEQ9hd — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 15, 2026

La Selección Mexicana inaugurará el año mundialista visitando a Panamá, el jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández, mientras que el domingo 25 del mismo mes, se enfrentarán a Bolivia en el Estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera Costas de Santa Cruz. La FMF optó por cerrar esos encuentros de visita para acostumbrar a los jugadores del 'Tricolor' a disputar apretados duelos con ambiente hostil, al igual que el panorama que se enfrentarán en el Mundial 2026.

¡Incondicionales, ya tenemos partidos de preparación confirmados para 2026! uD83DuDCC6



Panamá y Bolivia en sedes de gran exigencia. uD83EuDEE1



¡A empezar el año con todo! uD83DuDCAA



Más ??: https://t.co/CpyctpA6Gq#SomosMéxico uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/pAvSLhG6Ot — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 16, 2025

