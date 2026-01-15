Kershaw lanzará para EU en el Clásico Mundial de Beisbol y Pato O'Ward será parte de McLaren: Esto y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias del mundo del deporte, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo te traemos los últimos hitos y acontecimientos de tus deportes y deportistas favoritos. En la edición de este jueves 15 de enero, conoce que Clayton Kershaw anunció que jugará para Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Sancionan a Eto'o

El exjugador Samuel Eto'o recibió una sanción disciplinaria durante la Copa Africana debido a problemas de comportamiento. Aunque es una figura histórica del futbol, las autoridades decidieron castigarlo para mantener el orden en el torneo, dejando claro que nadie está por encima de las reglas.

Pato O'Ward será parte de McLaren

El piloto mexicano Pato O'Ward se integrará a la escudería McLaren como piloto de pruebas en la Fórmula 1. Cumplirá con esta importante función siempre que sus compromisos actuales se lo permitan, lo que representa un paso enorme en su carrera y lo acerca al máximo nivel del automovilismo.

Kershaw jugará con Estados Unidos en el Mundial de Beisbol

El destacado lanzador Clayton Kershaw confirmó que se unirá a la selección de Estados Unidos para participar en el próximo Clásico Mundial de Beisbol. Su compromiso es una gran noticia para el equipo norteamericano, ya que contará con la experiencia y el talento de uno de los mejores pitchers.

Con Econollantas, te traemos los eventos, resultados y momentos deportivos más destacados de la semanauD83CuDF1FuD83DuDCA5https://t.co/dG2fPF5Pma #Top3Deportes #Econollantas #DeportesEnVivo #ViveElDeporte #PasiónDeportiva pic.twitter.com/LtiOgMBs01 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui