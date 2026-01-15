LAMP: Relevista estelar de los Yaquis de Obregón firma con los Seattle Mariners

Seattle, Estados Unidos.- Después de brillar tanto en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con los Pericos de Puebla y los Yaquis de Obregón en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), el relevista Cristian Alvarado tiene la gran oportunidad de en el 2026 debutar en el mejor beisbol del mundo, la MLB.

Este jueves 15 de enero, sus dos clubes en México confirmaron que el joven firmó contrato con los Seattle Mariners, escuadra con la que reportaría en los próximos días e intentaría en los entrenamientos de primavera impresionar al cuerpo técnico y ganarse un lugar en el roster.

?Los @Pericos_Oficial han dado a conocer el acuerdo alcanzado con los Marineros de #Seattle por el pitcher poblano Cristian Alvarado, quien en las últimas temporadas se ha ganado un lugar en el bullpen emplumado a base de buenas actuacionesuD83DuDD25??uD83DuDD31.#LMB #Viral #MLB #Mariners pic.twitter.com/gi4fHefKH5 — La Fatídica 7ma (@Fatidica7ma) January 16, 2026

El 2025 fue productivo para el poblano, ya que tuvo constante participación en el verano, donde terminó con una marca de tres victorias y un descalabro. Mientras que en el invierno con la Tribu de Cajeme dejó una efectividad de 4.15 con un triunfo y una derrota, en 20 juegos, figurando además como uno de los brazos de confianza de Gabe Álvarez en el bullpen.

Los Pericos de Puebla continúan exportando talento y una vez más una organización de Grandes Ligas ha puesto la mira en la novena verde; ahora se trata del pitcher poblano Cristian Alvarado, quien ha sido firmado por los Marineros de Seattle", escribió el club.

El conocido como 'Búho' hizo su estreno como lanzador profesional en la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol, a los 18 años de edad, y en esa misma campaña de verano fue candidato a novato del año, tras finalizar con marca de 2-0 y 3.86 de efectividad. Además, Cristian Alvarado ya sabe lo que es levantar la corona, pues en el 2022 quedó campeón con la novena verde, con el cajemense Sergio Omar Gastélum como manager.

Mientras que en el circuito invernal, la LAMP, además de defender los colores de los Yaquis de Obregón, también jugó para los Charros de Jalisco, club con el que también quedó campeón en el 2025 con el Benjamín Gil como manager de los tapatíos.

A pesar de contar con 21 años de edad, Alvarado ya ha pisado las dos ligas más importantes del país y este 2026 tendrá la gran oportunidad de ganarse un lugar con los Seattle Mariners y hacer su tan esperado y soñado debut en las Grandes Ligas.

uD83CuDD95?Nuestro pitcher Cristian Alvarado acaba de firmar con la organización de Marineros de SeattleuD83CuDDFAuD83CuDDF2 Mucho éxito BúhouD83EuDEE1 #PuroYaquis uD83CuDFF9 pic.twitter.com/PLyukXSjB1 — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) January 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui