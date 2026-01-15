Los Colorado Rockies fortalecen su roster; acuerdan con par de veteranos jugadores

Denver, Estados Unidos.- Después de finalizar como el peor equipo de toda MLB, los Colorado Rockies se encuentran en plena faena para tratar de mejorar la próxima campaña y con ese fin, este jueves anunciaron la firma de un par de jugadores para fortalecer su roster.

A primera hora, los Rockies finalizaron la firma del abridor diestro Michael Lorenzen con un contrato de 8 millones de dólares por un año. El acuerdo incluye una opción de club de 9 millones de dólares para 2027 con una compra de 250,000 dólares más bonos de premio.

Lorenzen aportará la experiencia de su brazo

El veterano de 34 años tuvo un récord de 7-11 con una efectividad de 4.64 en 26 aperturas y una aparición como relevista el año pasado para Kansas City, lo que le garantizó 7 millones de dólares en un contrato de un año. Obtuvo un millón adicional en bonificaciones por las entradas y partidos lanzados. Con los Royals, Lorenzen ponchó a un máximo personal de 127 bateadores en 141 entradas y dos tercios, pero también empató en el liderato de las Grandes Ligas con 12 lanzamientos descontrolados. El lanzador derecho Bradley Blalock fue designado para asignación para abrir una plaza en la plantilla.

Más tarde, se dio a conocer que el versátil infielder y jardinero Willi Castro también llegó a un arreglo con los Rockies, dijo una persona familiarizada con las negociaciones que habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo no se había anunciado oficialmente.

La temporada anterior, Castro jugó con los Minnesota Twins y los Chicago Cubs, donde bateó un promedio combinado de .226 con 11 jonrones y 33 carreras impulsadas. Jugó en las tres posiciones de jardinero la temporada pasada, además de jugar en tercera y campocorto. Incluso lanzó una entrada mientras jugaba con los Twins.

Castro, de 28 años, debutó en las Grandes Ligas el 24 de agosto de 2019, mientras jugaba con Detroit. Pasó cuatro temporadas con los Tigers antes de unirse a los Twins. Fue traspasado a los Cubs el pasado julio. Colorado ha perdido 101 o más partidos en cada uno de los últimos tres años, incluyendo un máximo de 119 en las Grandes Ligas en 2025. Su último récord ganador fue de 91-72 en 2018.

La versatilidad de Castro podría venir bien a Colorado

Fuente: Tribuna del Yaqui