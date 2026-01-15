Mahomes espera estar listo para la Semana 1 de la NFL, tras su exitosa cirugía

Kansas City, Estados Unidos.- Patrick Mahomes tiene bien claro su futuro de cara a la próxima campaña de la NFL en septiembre, después de que el quarterback de los Kansas City Chiefs se sometiera a una cirugía para reparar dos ligamentos desgarrados de su rodilla izquierda en diciembre pasado.

Durante una videollamada este jueves, Mahomes dijo que su rehabilitación está "cumpliendo todos los puntos de control" que podrían permitirle volver a los entrenamientos de verano e incluso al campamento de entrenamiento este otoño.

uD83EuDD15 El momento de la lesión de Patrick Mahomes.



No tiene buena pinta… Veremos. pic.twitter.com/jLr8UrZ1Yr — Ready Hut (@Ready_Hut) December 14, 2025

"Quiero estar lista para la Semana 1. Los médicos dijeron que sí", dijo Mahomes, "pero no puedo predecir lo que ocurre durante todo el proceso. Ese es el objetivo, jugar la Semana 1 sin restricciones. Quieres estar ahí fuera sano y darnos la mejor oportunidad de ganar. Espero poder hacer algunas cosas en OTAs y en el campamento de entrenamiento y poder hacer cosas allí".

Mahomes se rompió el ligamento cruzado anterior el 14 de diciembre en los últimos minutos de una derrota ante los Chargers, que prácticamente eliminó a los Chiefs de la lucha por un lugar en los playoffs. Al principio, Mahomes dijo que no creía que la lesión fuera demasiado grave, e incluso presionó al cuerpo técnico para que le pusieran algún tipo de férula en la rodilla para poder terminar el partido.

Pero una resonancia magnética reveló los ligamentos desgarrados y Mahomes supo que su temporada había terminado. El procedimiento para repararlos fue realizado unas 24 horas después en Dallas. El tiempo de recuperación de una lesión así es de unos nueve meses, aunque puede variar varios meses según distintos factores. Se espera que la próxima temporada comience el 10 de septiembre de 2026, y los Chiefs podrían jugar su primer partido unos días después.

"Lo que he descubierto durante este proceso es que no todos los días van a ser increíbles", dijo Mahomes. "Tienes que tener a alguien de confianza que saque lo mejor de ti, pero que te mantenga a salvo. Lo que me ha dicho mi médico es que obviamente tenía el LCA y el LCL, pero todo lo demás estaba limpio".

Mahomes no pudo finalizar la campaña en pie

Fuente: Tribuna del Yaqui