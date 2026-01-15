Naranjeros de Hermosillo Softbol Femenil intensifica sus trabajos de pretemporada

Hermosillo, Sonora.- Será en febrero cuando arranque una edición más de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), y los Naranjeros de Hermosillo Femenil se encuentran fortaleciendo sus trabajos de pretemporada para llegar en óptimas condiciones a la tan esperada cita de arranque.

Con intenso trabajo de pretemporada, el combinado de la capital de Sonora se prepara desde hace 10 días para estar listas para su segunda campaña en la LMS. Este jueves 15 de enero, el equipo que dirige Rolando Torres ha realizado sus entrenamientos en el estadio Héctor Espino, donde se ha priorizado el acondicionamiento físico, los trabajos de velocidad y el trabajo de fundamentos.

Pero además de los ejercicios, las peloteras han disputado ya varios encuentros de exhibición buscando llegar en la mejor forma al inicio de la nueva campaña de este importante certamen, que poco a poco se está convirtiendo en uno de los favoritos de la afición mexicana.

#POV: estás esperando la temporada 2026 de la LMS.

Naranjeros Softbol Femenil prácticamente dio a conocer en sus redes sociales que ya cuenta con todas las jugadoras que formarán parte de la nueva edición, al reportar ya elementos como las extranjeras Morgan Smith, Paetynn López, Kyleigh Sand, Payton Lincavage, Sona Halajian y Shiono Oguri, así como jugadoras mexicanas como Aylin Gutiérrez, Ana Rosas, Ximena Piri, Karen Hernández y Mariana Rodríguez, entre otras.

Las de la nación Naranja disputarán este fin de semana más duelos de pretemporada en el estadio Héctor Espino; uno de ellos será este viernes a las 18:00 horas ante la Selección U-18 varonil de Sonora. Cabe destacar que la entrada será totalmente gratis para que toda la afición asista y conozca a las nuevas jugadoras que vestirán el jersey de la H.

¡Atención, Abonado Naranjero! uD83DuDEA8



Mañana es el último día para adquirir tu #Abonado temporada 2026 de Naranjeros Softbol Femenil. uD83EuDD4E? Incluye 14 juegos de rol regular y playoffs | $500.



Te esperamos en taquillas o en línea a través de la app de Boletomóvil. uD83CuDF9F pic.twitter.com/tyXLnkmSmO — Naranjeros Softbol Femenil uD83EuDD4E (@Naranjeroslms) January 14, 2026

Cabe destacar que en el 2026, Naranjeros protagonizará su segundo año en la Liga Mexicana de Softbol, y es hasta el momento el único equipo que tiene Sonora en este torneo que convoca también a equipos como los Charros de Jalisco, El Águila de Veracruz, entre otros.

