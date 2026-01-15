Pelotero mexicano y figura de la LAMP regresa a la Liga de Venezuela en busca de la corona

Caracas, Venezuela.- La Liga Venezolana de Beisbol Profesional se encuentra en la recta final y uno de los clubes históricos de dicho circuito, los Navegantes del Magallanes, está en la lucha por el título. Para conseguirlo, deberán reforzar su ofensiva; por eso este jueves 15 de enero anunciaron la llegada de uno de los peloteros más encendidos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Se trata de Carlos Sepúlveda, quien tuvo una destacada campaña con los Jaguares de Nayarit, pero que se encontraba disponible para ser tomado por alguna escuadra del Caribe, debido a que los felinos cayeron en la primera ronda de playoffs ante los Algodoneros de Guasave.

El mexicano no solo va a vivir su segunda experiencia en la Liga de Venezuela, sino que también lo hará en una ronda definitoria como lo es el Round Robin. Cabe destacar que el infielder estuvo en la misma etapa en la edición 2021-2022 con los Leones del Caracas.

Refuerzo para la Nave uD83DuDCAA??



Anunciamos la contratación del infielder Carlos Sepúlveda



Viene de ver acción en la @Liga_Arco con @JaguaresdeNayof donde dejó promedios de .296/.418/.379 con 53CA, 13 2B, 2 3B, 20CI y 19BR en 67 juegos



Bienvenido carnaluD83DuDCAAuD83CuDDF2uD83CuDDFD#Magallanes #Todosabordo pic.twitter.com/YtJphmBquw — Magallanes BBC ???? (@Magallanes_bbc) January 15, 2026

En su paro por el certamen de Sudamérica, conectó 11 hits, incluyendo un par de dobles y un triple. Además de esto, anotó seis carreras e impulsó otro par, para dejar un porcentaje de bateo en .393 en seis compromisos que tuvo en esa ocasión. Ahora intentará aumentar esas cifras con los Navegantes.

Por otra parte, Carlos Sepúlveda viene de tener un gran invierno en la LAMP, ya que registró 71 imparables, de los cuales 13 fueron dobles, con dos triples y un cuadrangular. Igualmente, anotó 53 carreras y remolcó 20 rayitas para terminar con porcentaje de .296, en lo que fue su temporada de debut con los Jaguares.

La llegada del nacido en Monclova le inyectará poder ofensivo al conjunto que está peleando la semifinal del circuito y que viene de perder a una de sus estrellas, Carlos Rodríguez, el mismo que fue llamado por los San Diego Padres para comenzar con los trabajos de pretemporada.

Por otra parte, este mismo jueves se confirmó que el pitcher zurdo Édgar Torres, de los Venados de Mazatlán, reforzará a los Bravos de Margarita en los playoffs de la Liga Venezolana. Es la tercera ocasión que el mexicano va como refuerzo a la liga de dicho país.

Carlos Sepúlveda es anunciado para jugar ahora en Venezuela. ??uD83CuDDFBuD83CuDDEA



Nuestro segundo base llegará como refuerzo a los Navegantes de Magallanes. uD83DuDC4F



¡Con todo, 'Carleque'! uD83DuDC4A pic.twitter.com/iU4firHh4X — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) January 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui