Real Madrid vs Levante EN VIVO; horarios y canales para VER la jornada 20 de LaLiga en México

Ciudad de México.- Un maltratado Real Madrid regresará a casa para intentar recuperar su mejor versión luego de haber sufrido un par de dolorosas eliminaciones en cuestión de un par de días. Ante tales sinsabores, los ahora dirigidos por Álvaro Arbeloa abrirán las puertas del Estadio Santiago Bernabéu para recibir al Levante en las actividades correspondientes a la jornada 20 de LaLiga.

La debacle del conjunto 'merengue' comenzó en la final de la Supercopa de España, donde fueron superados por el Barcelona y, luego de perder el título, su entrenador, Xabi Alonso, fue despedido para cederle el lugar a Arbeloa, quien ya trabajaba con las categorías inferiores del equipo. Las desgracias continuaron para el equipo blanco y, en un dramático encuentro, fueron superados por el Albacete, quedando eliminados de la Copa del Rey 2026.

Luego del rotundo fracaso que representaron el par de derrotas, el Real Madrid intentará darle la vuelta a la página y no permitir que el Barça amplíe su ventaja; la escuadra de Valdebebas se encuentra en el segundo puesto de la tabla luego de haber conseguido 14 triunfos, tres empates y solo dos derrotas en las 19 jornadas disputadas. Su duelo más reciente de la competencia doméstica fue la goleada que le propinaron al Real Betis con una formidable actuación de Gonzalo García.

Si lo del Real Madrid es preocupante, el Levante vive en plena agonía, ya que al momento se encuentra en el puesto 19 de 20, lo que causaría su descenso a la Segunda División; los 'granotas' solo registran tres triunfos con cinco empates y 10 derrotas, números que le dan para superar apenas al Real Oviedo. El partido más reciente para el Levante fue cuando recibió al RCD Espanyol y le pudo sacar el empate a una anotación por bando.

Horarios del Real Madrid vs Levante

Estadio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Fecha: Sábado, 17 de enero

Horario: 07:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

La escuadra madrileña regresó de inmediato a las instalaciones de Valdebebas para retomar los entrenamientos y trabajar para recuperar las numerosas bajas que presentaron en el duelo de la Copa del Rey. Aunque se tendrá que esperar a última hora, se estima que Álvaro Arbeloa pueda contar con todas sus estrellas, ya que Kylian Mbappé ya trabajó a la par del equipo y los jugadores que fueron asignados a descanso se reintegraron sin contratiempos.

