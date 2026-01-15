Tomateros de Culiacán acarician el pase a la final; resultados del juego 3 en las semifinales de la LAMP

Ciudad de México.- Una sola victoria separa a Tomateros de Culiacán de llegar a una nueva final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), luego de que triunfara por tres jornadas consecutivas ante Algodoneros de Guasave. En contraparte, Águilas de Mexicali tuvieron el despertar ofensivo esperado y lograron plantarle cara a unos Charros de Jalisco que se perfilan como favoritos para alcanzar el título de la temporada 2025-2026.

Tomateros de Culiacán vs Algodoneros de Guasave

Luego de dos victorias en la casa de la novena guinda, las acciones se trasladaron al Kuroda Park y Algodoneros tenía la esperanza de poder perfilarse rumbo a su primer triunfo de la instancia, lo cual no terminó por suceder. Fineas Del Bonta-Smith pudo maniatar a la ofensiva de Guasave luego de lanzar cinco entradas y dos tercios de un par de imparables con el mismo número de carreras admitidas, mientras que Jorge Pérez fue el derrotado.

Tal y como ha sido el común denominador en toda la serie, Algodoneros fue quien se adelantó en el marcador con un sencillo de Francisco Peña, aunque un par de anotaciones en el cuarto episodio le dieron la vuelta a la pizarra. En la apertura del quinto rollo, cayeron dos rayitas más para Culiacán, producidas por un imparable de Orlando Martínez; el cuatro por dos definitivo se selló con un roletazo al cuadro de Drew Avans.

Águilas de Mexicali vs Charros de Jalisco

El tercer compromiso entre estas dos escuadras terminó siendo conquistado por Águilas de Mexicali, aunque la igualdad en el marcador obligó a que se jugaran entradas extras para conocer al ganador. Jake Sanchez se anotó la victoria luego de retirar un par de entradas de un solo imparable, mientras que Jared Wilson fue quien cargó con la derrota al haber recibido la carrera de la diferencia.

El encuentro se definió por el descontrol del lanzador de la novena jalisciense, quien llenó las bases luego de otorgar tres pasaportes y poder retirar solo un out. Ya con la caja llena y Yadir Drake en la caja de bateadores, solo bastó un elevado de sacrificio para que Marco Tulio Jaime timbrara en el pentágono con la sexta anotación del compromiso para los locales.

Fuente: Tribuna del Yaqui