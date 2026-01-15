Tomateros de Culiacán vs Algodoneros de Guasave EN VIVO; dónde ver el juego 4 de la semifinal LAMP

Guasave, Sinaloa.- Con la balanza inclinada a su favor, Tomateros de Culiacán afrontará el juego 4 en las semifinales de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), ante Algodoneros de Guasave. Una sola victoria más le permitirá a la novena guinda disputar la última ronda del certamen con el fin de alcanzar el título 14 de su historia.

En el juego 3 de la ronda, Fineas Del Bonta-Smith pudo maniatar a la ofensiva rival, pues el abridor de Tomateros lanzó 5.2 entradas de dos imparables y el mismo número de carreras permitidas, además de recetar cinco chocolates y un par de pasaportes. La derrota se la llevó Jorge Pérez, luego de trabajar por espacio de cuatro entradas y dos tercios, de cuatro carreras; Anthony Gose sigue en plan grande, ya que consiguió su sexto salvamento de la postemporada.

Los Algodoneros pudieron anotar en el cierre de la misma primera entrada luego de que Leo Heras se pusiera en circulación con una base por bola y Francisco Peña lo enviara a la registradora con un imparable a los jardines. La voltereta al marcador llegó en la apertura del cuarto rollo cuando Luis Verdugo puso el uno por uno con un sencillo a la pradera derecha y luego, Idelfonso Ruiz le otorgó la ventaja a Tomateros.

En la quinta entrada, Allen Córdoba dio la voz de ataque con ponerse en base por un error defensivo, seguido de una base por bola a Joey Meneses; Orlando Martínez limpió las almohadillas con una línea al jardín central, la cual se terminó convirtiendo en un batazo de dos estaciones. Guasave se acercó en el sexto capítulo con una producción de Samar Leyva, aunque se quedaron cortos para concretar la remontada.

Horarios del Tomateros de Culiacán vs Algodoneros de Guasave

Estadio: Kuroda Park, Guasave, Sinaloa

Fecha: Jueves, 15 de enero

Horario: 20:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/FOX/TVC Deportes 2

¡JUEGO CUATRO DE SEMIS!uD83DuDDE3?uD83DuDCA5



No te pierdas los duelos de hoy desde Guasave y MexicaliuD83DuDE0E



uD83DuDCFAMEGA | FOX

uD83DuDCF2YouTube | https://t.co/3C8LPivWlz#LigaARCO? pic.twitter.com/4pNdHoXMFO — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 15, 2026

Ethan Lindow será el encargado de abrir el encuentro por Guasave, con la responsabilidad de frenar a la ofensiva guinda y alargar la serie; el lanzador zurdo solo tiene una actuación anterior, misma de la cual salió sin decisión tras cinco entradas de trabajo sin permitir carrera. Por parte de Tomateros, Luis Cessa saltará a la loma del Kuroda Park para tener su primera apertura de las semifinales.

Fuente: Tribuna del Yaqui