Tomateros elimina a Algodoneros: obtiene su boleto a la final de la LAMP y la Serie del Caribe

Guasave, Sinaloa.- Los Tomateros de Culiacán demostraron por qué son uno de los equipos más grandes de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), al superar este jueves 15 de enero 8-1 a los Algodoneros de Guasave y convertirse en los primeros finalistas de la edición 2025-2026.

Los guindas no tuvieron rival en las semifinales, pues cuatro juegos bastaron para que se metieran a su segunda final de manera consecutiva y de paso ‘amarraran’ su boleto a la Serie del Caribe 2026, debido a que el campeón y subcampeón de la LAMP estará en Guadalajara.



Sin problemas

Luis Cessa lanzó cinco entradas completas sin carrera, donde únicamente permitió par de imparables y recetó tres 'chocolates' para apuntarse la victoria. Al relevo le siguieron Víctor González, Miguel Vázquez, Sasagi Sánchez, Clay Helvey y Anthony Gose. El descalabro fue para el refuerzo de Guasave, Ethan Lindow.

Los primeros finalistasuD83CuDF45



Los @clubtomateros aseguran su pase a la final y van en busca de su título número 14 en la LAMPuD83DuDE0EuD83CuDFC6



¡Qué suene el sinaloense!uD83CuDF89uD83CuDFB5#LigaARCO? pic.twitter.com/aRPMXfQmVJ — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 16, 2026

Luego de cuatro entradas completas donde ambos inicialistas dominaron, el cero se rompió en la quinta entrada con un rally de cuatro entradas de Culiacán, mientras que en la sexta la ofensiva volvió a hacerse presente con otras cuatro rayitas, cortesía de Allen Córdoba, que se apuntó un jonrón de campo. Al final fue el panameño quien destacó con el madero al anotar dos y remolcar otro par. En la misma sexta, los Algodoneros harían la única carrera del juego gracias a un imparable de Francisco Peña.

Ahora Tomateros esperan rival para la gran final, el mismo que saldrá de la serie entre Charros de Jalisco y Águilas de Mexicali, la cual se encuentra 2-1 a favor de los tapatíos. En caso de que sean los de Guadalajara los que consigan el boleto, se estaría repitiendo la final del torneo anterior.

Los de la capital de Sinaloa buscarán en esta nueva oportunidad conseguir su campeonato 14 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) y acercarse a los 17 que tienen los Naranjeros de Hermosillo, quienes son el equipo más ganador del circuito invernal de México.

¡Ya son ocho!uD83EuDEE3



Con sencillo de Allen Córdoba y error, los guindas suman más carreras al scoreuD83DuDC4AuD83CuDFFC#LigaARCO? pic.twitter.com/2BIqreGxcf — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 16, 2026

A su vez, es para aplaudir la labor del experimentado manager Lorenzo Bundy, que tomó al equipo en la recta final de la segunda vuelta, pudo levantar los ánimos y ahora pone a Tomateros nuevamente en la pelea por la grandeza del Caribe.

Fuente Tribuna del Yaqui