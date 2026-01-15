¡Viva México! Saúl 'Canelo' Álvarez tiene fecha definida para su esperado regreso a los encordados

Ciudad de México.- Luego de ser sometido a una operación de codo, lo cual lo alejará de los encordados por varios meses, Saúl Álvarez tiene definida la fecha exacta para su regreso a los encordados y será un día especial para todos sus aficionados en México. Tal y como es costumbre, el 'Canelo' encabezará una magna función en el marco del festejo de la Independencia de México, de acuerdo a lo revelado por su promotor.

El tapatío tuvo su última pelea el 13 de septiembre, cuando se enfrentó a Terrence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos; en dicho combate, Álvarez Barragán fue vencido por decisión unánime y le arrebataron su título absoluto de los supermedianos. Tras la que representó apenas su tercera derrota, el 'Canelo' anunció que se alejaría del deporte profesional para someterse a una operación.

#Deportes | Saúl 'Canelo' Álvarez fue operado del codo izquierdo; se complica su regreso al ring en 2026 uD83EuDD4AuD83EuDE7Ahttps://t.co/rbY4sjvOQu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 28, 2025

Luego de varias especulaciones sobre su esperado regreso al ring, fue el propio Saúl, acompañado de su promotor, Turki Alalshikh, quien dio a conocer la fecha en la que tendrá su siguiente pelea. Saúl Álvarez se pondrá los guantes el próximo 12 de septiembre, encabezando una función que será llamada 'México contra el Mundo'. "El 12 de septiembre será una gran pelea", comentó el empresario saudí.

?? BREAKING: Canelo to return in September ??



His Excellency Turki Alalshikh announces that Canelo Alvarez will return on September 12th in a “Mexico against The World” card under his inaugural Canelo Promotions banner in Riyadh uD83DuDC4F pic.twitter.com/d2objGc2yp — Ring Magazine (@ringmagazine) January 15, 2026

Pese a que se hizo el anuncio oficial de la fecha, no se reveló el rival ni la categoría en la que será el esperado encuentro, aunque solo se aseguró que será en Riad, Arabia Saudita. Esta decisión corresponde a lo establecido en el contrato del mexicano con Turki, ya que Álvarez aún tiene un par de peleas pendientes en Medio Oriente; así mismo, se anunció la creación de 'Canelo Promotions', empresa que estará trabajando en la producción del evento.

Pese a que no se reveló el peso en el que será, en los últimos días se aseguró que Saúl Álvarez podría volver a pelear por alguno de los campeonatos de las 168 libras luego de que los mismos quedaran vacantes tras el retiro de Crawford. José Armando Reséndiz fue nombrado campeón absoluto de la AMB, mientras que en los próximos días se podría formalizar un combate entre Diego Pacheco y Hamzah Sheeraz por el cetro de la OMB y de ahí podría provenir el rival para el tapatío.

#Deportes| 'Canelo' Álvarez declina pelear contra Osleys Iglesias por el campeonato supermediano de la FIB uD83EuDD4Ahttps://t.co/anfWugfc6a — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 4, 2026

