Águilas del América vs Pachuca; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 3 del Clausura 2026

Pachuca, Hidalgo.- En medio de una crisis y obligados al triunfo, las Águilas del América reanudarán sus actividades del Clausura 2026, enfrentando al Pachuca. El conjunto 'Azulcrema' comenzó el certamen con par de resultados desafortunados y buscará la que se convertiría en su primer triunfo en la jornada 3 del certamen.

De manera inesperada, los 'Tuzos' llegan mejor posicionados a dicho partido; la escuadra hidalguense registra un triunfo y una derrota, empatada en tres unidades con bastantes equipos, aunque su diferencia de goles negativa lo relega hasta el puesto 13. En contraparte, las Águilas están en el puesto 16 con solo un punto derivado de un empate y una derrota, lo que les alcanza para superar al Mazatlán FC y Santos Laguna.

En la jornada 2, el América se presentó ante su afición y lo que estaba pronosticado a ser una fiesta se terminó convirtiendo en un pronóstico de lo que será el Clausura 2026 si los de Coapa no hacen adecuaciones a su plantilla. El Atlético San Luis se terminó llevando los tres puntos con un gol de Juan Manuel Sanabria y la cereza del pastel fue un golazo de Joao Pedro, quien con un gran recurso técnico movió las redes.

Joao Pedro hace una jugada de fantasía y hace el segundo de la noche ? #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/lwn9IPKFNM — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 15, 2026

El Pachuca tendrá su segundo compromiso consecutivo en casa, pues en la jornada anterior recibió al León FC, compromiso del cual salieron bien librados y se llevaron la victoria. Tras una primera mitad trabada, Oussama Idrissi inauguró el marcador en el 45+2 y ya en la parte complementaria, Salomón Rondón amplió la ventaja; el equipo del bajío descontó en el 84' con un tanto de Rogelio Funes Mori.

Horarios del Águilas del América vs Pachuca

Estadio: Estadio Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Fecha: Domingo, 18 de enero

Horario: 19:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: FOX One

¡Este domingo podrás vivir en FOX, uD83DuDC99Pachuca vs AméricauD83EuDD85! pic.twitter.com/afnpgk1bAA — FOX (@somos_FOX) January 16, 2026

El duelo más reciente entre estas dos escuadras se dio en la jornada 7 del Apertura 2025, donde el América se llevó el triunfo, apoyado por un recién llegado, Allan Saint-Maximin. El francés fue uno de los mejores jugadores del encuentro, generando varias oportunidades de peligro, además de anotar el segundo gol de la jornada, luego de lo hecho por Igor Lichnovsky.

Fuente: Tribuna del Yaqui