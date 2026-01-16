¿Antoine Griezmann a la Liga MX? Directivos de Rayados dan avances sobre su posible fichaje

Ciudad de México.- En los últimos años, la Liga MX se ha vuelto una competencia atractiva para estrellas del balompié internacional que están en los últimos años de su carrera, como la firma de James Rodríguez con el León o Sergio Ramos con Rayados de Monterrey. Con la misma escuadra regiomontana se ligó a Antoine Griezmann en los últimos días y sobre el tema, José Antonio Noriega rompió el silencio.

Los primeros rumores provinieron de El Chiringuito, programa de España que se centra en hablar de futbol; en dicho espacio, uno de los panelistas aseguró que Griezmann era pretendido por el Monterrey, quienes ya tenían conversaciones avanzadas con el jugador. Alex Silvestre, colaborador del programa antes mencionado, fue quien reveló esa información, además de asegurar que el francés buscaría finalizar su carrera en la MLS.

En entrevista con David Faitelson, el director deportivo de Rayados comentó que sería algo muy interesante ver a un jugador de tal calibre en la Liga MX, aunque ahora su meta principal es poder lograr un nuevo título. "A mí también me gustaría verlo en la Liga MX, no estamos en un momento para eso".

Hemos traído jugadores de jerarquía; esta se gana con el tiempo, pero es un factor que se involucra ganar una jerarquía en cualquier puesto, y el futbolista la tiene cuando está más avanzado de edad; en este momento estamos muy claros".

Por último, zanjó el tema descartando que en algún momento la directiva de Rayados haya comenzado las negociaciones con el francés. "No estamos en un momento para traer a un jugador de 34 años que es referente; qué bueno que pudiera estar, pero la noticia es totalmente falsa".

Da detalles sobre la despedida de Sergio Ramos

En el mismo espacio televisivo, el 'Tato' Noriega detalló cómo se dieron los últimos instantes del defensa español con Rayados; el directivo señaló que la salida de Sergio Ramos se debió a una decisión apresurada por parte del mismo jugador, ya que el mismo fue quien frenó las negociaciones de su renovación. "Pensábamos esperar más y anunciarlo; Sergio tomó su decisión y no pasa nada".

