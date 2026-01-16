Canje a tres bandas: Josh Lowe pasa a los Angels, Gavin Lux a los Rays y Brock Burke a los Red

Los Ángeles, Estados Unidos.- Continúa el carrusel de firmas y canjes en la temporada baja de MLB; y este viernes se anunció que los Tampa Bay Rays enviaron al jardinero Josh Lowe a los Angels como parte de un intercambio a tres equipos en el que el relevista zurdo Brock Burke se trasladó de Los Ángeles a Cincinnati. Por su parte, el infielder Gavin Lux se trasladó de los Reds a Tampa Bay y el derecho de ligas menores Chris Clark de los Angels a los Rays.

La campaña anterior, Lowe, que cumplirá 28 años el 2 de febrero, bateó el peor promedio de su carrera para .220 con 11 jonrones y 40 carreras impulsadas. Se lesionó el oblicuo derecho por tercera vez en 13 meses y no jugó entre el partido inaugural del 28 de marzo y el 15 de mayo.

Angels reportedly acquire OF Josh Lowe in 3-team deal with Rays and Reds, per multiple reports including MLB's @Feinsand. Tampa Bay acquires INF/OF Gavin Lux and RHP Chris Clark. Cincinnati acquires LHP Brock Burke. pic.twitter.com/aN1CKST7O8 — MLB (@MLB) January 16, 2026

Lowe, quien tiene un contrato de 2.6 millones de dólares por un año, está en camino de ser elegible para la agencia libre tras la Serie Mundial de 2028. Tiene un promedio de .250 con 43 jonrones y 170 carreras impulsadas en cinco temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Rays.

Lux, de 28 años, bateó .269 con cinco jonrones y 53 carreras impulsadas en su única temporada con los Reds. La semana pasada aceptó un contrato de 5 millones 525,000 dólares por un año y puede convertirse en agente libre tras la Serie Mundial de este año.

Lux fue campeón con los Dodgers

Tiene un promedio de .256 con 33 jonrones y 208 carreras impulsadas en seis temporadas con Los Angeles Dodgers (2019-24) y los Reds, que lo adquirieron el pasado enero a cambio del jardinero de ligas menores Mike Sirota y una elección en el draft. Lux se perdió la temporada 2023 tras romperse el ligamento cruzado anterior derecho en un partido de entrenamiento de primavera.

El otro involucrado en este canje, Burke, de 29 años, tuvo un récord de 7-1 con una efectividad de 3.36 en 68 apariciones como relevista y una apertura con los Angels. Tiene un salario de dos millones 325 mil dólares y también puede convertirse en agente libre tras la Serie Mundial de este año.

Clark, de 24 años, fue seleccionado en la quinta ronda del draft de 2023 procedente de Harvard y tuvo un récord de 4-10 con una efectividad de 4.73 en 20 aperturas el año pasado para Inland Empire de Clase A, Tri-City High A y Rocket City de Doble-A.

Burke tuvo un buen desempeño en el bullpen de los Angels

Fuente: Tribuna del Yaqui