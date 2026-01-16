Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali EN VIVO; dónde VER el juego 5 en las semifinales de la LAMP

Mexicali, Baja California.- Ya sin margen de error, las Águilas de Mexicali saltarán al terreno de juego para disputar el quinto juego de las semifinales de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), 2025-2026, ante Charros de Jalisco. Una nueva derrota para el conjunto fronterizo marcaría el fin de su participación por el título al quedar eliminado del circuito invernal.

Tras haber logrado una dramática victoria en el tercer compromiso, los Charros inclinaron la balanza hacia su lado al conseguir su tercer triunfo de la serie, guiados por la actuación monticular de Ronald Medrano. El abridor de la novena jalisciense lanzó seis episodios completos sin permitir anotación y con dos imparables concedidos, mientras que Mark Simon fue quien cargó con la derrota; aun con dramatismo, Trevor Clifton se anotó el quinto salvamento de la postemporada.

Las primeras anotaciones llegaron en el cuarto capítulo, impulsadas con un sencillo de Tirso Ornelas y luego Connor Hollis puso el tres por cero momentáneo con una línea al jardín central; Reynaldo Rodríguez amplió la ventaja en el sexto rollo con elevado de sacrificio. Águilas intentó la remontada en las últimas entradas, primero con un cuadrangular solitario de Estevan Florial y luego un 'sac-fly' de Alex Mejía.

Con la obligación de ganar, los fronterizos enviarán a la loma a David Reyes; 'Rey David' tendrá su segunda aparición en esta serie, ya que fue quien perdió el primer juego al recibir siete imparables y cuatro carreras en 5.1 entradas de trabajo. Por su parte, Charros tiene como abridor programado a Manny Bañuelos, concretando el mismo duelo monticular que se tuvo en la jornada del 11 de enero.

Horarios de Charros de Jalisco vs Águilas de Mexicali

Estadio: Nido de las Águilas, Mexicali, Baja California

Fecha: Viernes, 16 de enero

Horario: 21:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/ FOX/ TVC Deportes 2

Tomateros ya espera rival

Del otro lado de las semifinales, los Tomateros de Culiacán ya se encuentran esperando su rival para la pelea por el título de la LAMP, luego de concretar la barrida con cuatro victorias consecutivas sobre los Algodoneros de Guasave. Así mismo, consiguieron su clasificación a la Serie del Caribe, ya que la edición del 2026 contará con la participación de dos equipos de México, siendo estos los que disputen la final de la liga.

Fuente: Tribuna del Yaqui