'Checo' Pérez prueba su auto de Cadillac para F1 y Sergio Ramos insiste en comprar equipo: Esto y más en Top 3 Deportes

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez fue el primero en correr el auto de Fórmula 1 de Cadillac: Esto y más en Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este viernes 16 de enero de 2026, conoce que 'Checo' Pérez fue el primero en correr el auto de Fórmula 1 de Cadillac.

Sabonis regresará después de 27 partidos

Tras una ausencia de dos meses, los Sacramento Kings finalmente recuperarán a su estrella, Domantas Sabonis. El jugador estuvo fuera de las canchas por 27 partidos, pero su esperado regreso promete fortalecer al equipo en esta etapa clave de la temporada para buscar mejores resultados.

Sergio Ramos insiste en comprar equipo

El exdefensor Sergio Ramos tiene la firme intención de adquirir al Sevilla, el club donde inició su exitosa carrera profesional. El exfutbolista sigue insistiendo en este proyecto personal, buscando pasar de ser una leyenda en el campo a convertirse en el dueño del equipo de sus amores.

Prueba el 'Checo' Pérez su auto de Cadillac

Se reveló que el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez fue el encargado de realizar las primeras pruebas del nuevo monoplaza de Cadillac para la Fórmula 1. Este evento es significativo, ya que marca el inicio de la rodada oficial de la marca en la máxima categoría con el tapatío al volante.

Fuente. Tribuna del Yaqui

