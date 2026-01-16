'Checo' Pérez ya regresó a las pistas; Cadillac rodó con el monoplaza del 2026 en Silverstone

Ciudad de México.- El año sabático ha finalizado para Sergio Pérez, pues tuvo su primer contacto en pista del 2026 al rodar con el monoplaza que usará Cadillac para su primera temporada en la Fórmula 1. Acompañado de Valtteri Bottas, 'Checo' encabezó el primer 'filming day' para la escudería estadounidense, ejercicio que sirvió para recopilar datos y comprobar la fiabilidad de las unidades de potencia.

De acuerdo con los informes y versiones no oficiales, el mexicano se convirtió en el primer piloto en usar el monoplaza oficial de Cadillac durante más de 20 giros alrededor del mítico circuito de Silverstone en Northamptonshire, Inglaterra. Luego de Sergio, Valtteri salió a pista, lo que se convirtió en su primer ejercicio con la escudería, luego de perderse la TPC que realizaron hace un par de meses.

En dicha sesión, se tuvo por primera ocasión a todos los integrantes de la escudería reunidos, ya que se dieron cita a todos los mecánicos, ingenieros de pista y personal de logística que participarán en la temporada 2026 de la categoría. Al inicio de la jornada, el shakedown corrió peligro de cancelarse por las condiciones climáticas, aunque luego de un pequeño retraso, la sesión se completó conforme lo esperado.

Pese a que los liveries que se usarán durante los test de pretemporada ya fueron presentados, el monoplaza usado en las sesiones de Silverstone lució completamente de negro, lo cual ayudó para no revelar del todo los diseños de ingeniería. Sin embargo, se pudo resaltar el sonido de las unidades de potencia, las cuales serán suministradas por Ferrari, al igual que las transmisiones.

Cadillac Formula 1 Team regresará a las pistas en el Circuit de Barcelona-Catalunya del 26 al 30 de enero para las primeras sesiones oficiales de pretemporada, para luego trasladar la estructura de la F1 a Medio Oriente. En ese espacio, el equipo estadounidense hará la presentación oficial del monoplaza del 2026 durante el Super Bowl LX, el cual será celebrado en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

El semáforo se apagará para darle paso de manera oficial a la temporada 2026 de la F1, el próximo 7 de marzo con el GP de Australia.

¡ Así salía Checo Perez a pista con el Cadillac en Silverstone !#CadillacF1Team #F1

Fuente: Tribuna del Yaqui