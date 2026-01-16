Cimarrones de Sonora define a su nuevo cuerpo técnico para la temporada 2026

Hermosillo, Sonora.- La espera terminó, ya que este viernes 16 de enero de 2026, los Cimarrones de Sonora dieron a conocer la integración de su nuevo cuerpo técnico para la temporada entrante de la Tercera División Profesional del Futbol Mexicano, donde parten como uno de los equipos a seguir.

El banquillo estará encabezado por Israel Valdéz Ramos como director técnico. El estratega Valdéz Ramos es originario de Salvador Alvarado, tiene 32 años de edad y es un viejo conocido, debido a que forma parte de la institución desde el 2020, periodo donde se desempeñó como auxiliar técnico.

Cimarrones de Sonora da a conocer la integración de su nuevo cuerpo técnico, el cual estará encabezado por Israel Valdéz Ramos como director técnico del equipo sonorense.



El estratega Valdéz Ramos es originario de Salvador Alvarado, tiene 32 años y forma parte de la institución… pic.twitter.com/RCQ9ogVmmG — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) January 15, 2026

Dicho nombramiento al frente del plantel de Hermosillo representa una apuesta por la continuidad del proyecto deportivo y conocimiento interno del club, que se caracteriza principalmente por debutar jóvenes y llevarlos al máximo circuito del futbol.

El reto me ilusiona y quiero trascender. Agradezco la oportunidad; mantendremos la misma dinámica, implementar nuevas ideas, pero siempre apegados a lo que veníamos haciendo", comentó el nuevo estratega en entrevista exclusiva para Cimarrones de Sonora.

Además de Israel, se incorpora al cuerpo técnico Gustavo Antonio Mercado Ríos, originario de Villa Hidalgo, Sonora, quien se desempeñará como auxiliar técnico. En su experiencia en Liga TDP, fue auxiliar técnico del otro club de la H, los Soles de Sonora, durante la primera vuelta de la temporada 2025-2026.

"Vengo a aportar lo que he aprendido y dejar buena enseñanza a los jóvenes, inculcándoles valores e ir potenciándolos en la cancha. Son jugadores jóvenes con mucho ritmo y buscaremos darles las mejores herramientas", fueron las palabras del integrante del cuerpo técnico.

Por su parte, Javier Acuña, quien es el gerente deportivo de Cimarrones de Sonora, destacó el nombramiento de los nuevos refuerzos. "Confiamos en el trabajo y la preparación del nuevo cuerpo técnico; es una decisión alineada al proyecto formativo del club y su identidad", afirmó.

Enfocados uD83DuDC0FuD83DuDD35 pic.twitter.com/L3BXPVu5An — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) January 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui