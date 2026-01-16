Clausura 2026: Comisión Disciplinaria anula la sanción de Ramón Juárez de Águilas del América

Ciudad de México.- Las Águilas del América podrán contar con Ramón Juárez dentro de su plantilla para el duelo de la jornada 3 del Clausura 2026, luego de que se anulara su problema. La Comisión Disciplinaria emitió su reporte previo a los partidos del fin de semana en el cual le retiraron la sanción al defensa central y estará disponible para el siguiente compromiso.

El canterano del América fue expulsado en el minuto 19 del partido contra el Atlético San Luis en una jugada dudosa; Vicente Reynoso, árbitro central, consideró que Juárez cortó una oportunidad manifiesta de gol al derribar a Juan Manuel Sanabria y le mostró la tarjeta roja directa. Esta expulsión condicionó el desarrollo del encuentro, pues el San Luis se terminó quedando con la victoria.

De inicio, la directiva del América había comunicado que no apelaría dicha decisión del silbante, aunque a última hora cambiaron de decisión y presentaron la apelación correspondiente con la Comisión Disciplinaria. Luego de que las Águilas ingresaran el recurso de manera formal, el organismo rector dictaminó que la medida tomada por el árbitro fue desmedida y anularon el castigo consecuente a dicha expulsión, lo cual fue expresado en el Reporte Disciplinario previo a la jornada 3 en el torneo de la Liga MX.

Gracias a esto, Ramón Juárez podrá ser convocado para la jornada 3 del Clausura 2026 y viajar con el equipo en caso de que André Jardine, entrenador del América, lo vea necesario. El defensivo canterano de Coapa no tuvo actividad en el primer encuentro del torneo y cuando recibió la oportunidad en el cuadro titular, tuvo la desafortunada expulsión con menos de un cuarto de juego en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Con esta nueva incorporación, el América buscará recomponer el rumbo luego de registrar un empate y una derrota, lo cual lo tiene relegado al puesto 16 de la tabla con una unidad, solo superando al Mazatlán FC y al Santos Laguna. Las Águilas se meterán a la cancha del Estadio Hidalgo para medirse contra el Pachuca el próximo domingo, 18 de enero, a las 19:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui