Diablos del Toluca vs Tigres UANL EN VIVO; dónde VER al bicampeón en la jornada 3 del Clausura 2026

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- En la jornada 3 del Clausura 2026 se tendrá uno de los duelos más esperados del torneo, ya que se repetirá la final del Apertura 2025, por lo que será un duelo de pronósticos reservados. Los Diablos del Toluca buscarán continuar invictos en su defensa del bicampeonato, aunque para ello se meterán a la cancha del complicado 'Volcán' para medirse contra los Tigres UANL.

Al momento, el Toluca se encuentra en la primera posición de la tabla con las dos victorias registradas en el mismo número de partidos; los Diablos tienen seis unidades al igual que las Chivas del Guadalajara, aunque los criterios de desempate los dejan mejor posicionados. En contraparte, los Tigres caen hasta el puesto 10 de la tabla con resultados divididos luego de tener un triunfo y una derrota.

En la jornada 2, el Toluca tuvo su presentación en el Estadio Nemesio Diez, partido en el que se impusieron con superioridad ante un maltratado Santos Laguna. De manera sorpresiva, el conjunto lagunero fue el primero en marcar y aguantó la ventaja en el marcador durante buen trecho de la primera mitad, pero Marcel Ruiz y Helinho, además de un gol en propia puerta de Haret Ortega, le dieron la vuelta al resultado en menos de 10 minutos del complemento.

El conjunto regiomontano no corrió con la misma suerte pese a que jugaba ante su afición; los Tigres recibieron a Pumas en un duelo del cual partían como favorito, pero se les fue complicando conforme avanzaba. En el 23', Robert Morales movió las redes en el que se convertiría en el único gol de la jornada; en los últimos minutos, Ángel Correa tuvo para empatar el partido, aunque terminó errando su disparo con el arco vacío y a dos metros de la línea final.

¡Perdona Tigres!



Correa estaba solo bajo el arco y no pudo contactar de buena manera y deja ir el empate

u2070@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP



pic.twitter.com/pUEhW7JNGl — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 15, 2026

Horarios de Diablos del Toluca vs Tigres UANL

Estadio: Estadio Universitario de la UANL, San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Fecha: Sábado, 17 de enero

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Azteca 7/ FOX/

El Toluca tendrá que afrontar las primeras jornadas del Clausura 2026 sin su capitán, pues Alexis Vega fue operado por un problema articular que se potenció en la Liguilla del Apertura 2026. El atacante fue sometido a una artroscopía en la rodilla derecha, lo cual lo tendrá alejado de las canchas por un periodo de hasta seis semanas.

#Deportes | Antonio Mohamed explica como sucedió la lesión de Alexis Vega con el Toluca: "Se le trabó la rodilla"???https://t.co/y4mPXZWniI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 16, 2026

