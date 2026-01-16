Ferrari toma importante decisión sobre Lewis Hamilton de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

Ciudad de México.- Lewis Hamilton tuvo su peor año en cuanto a rendimiento se refiere desde que comenzó su carrera en la F1, siendo este su debut con Ferrari. Para meterlo de lleno a la competencia, la escudería del 'Cavallino Rampante' ha anunciado una serie de ajustes en torno al piloto británico, de los cuales resalta el cambio de su ingeniero principal para la temporada 2026 de la categoría.

Hamilton arribó a Ferrari a inicios del 2025, causando grandes expectativas por su pasado inmediato con Mercedes, aunque su año de estreno con la escudería italiana resultó en algo inesperado. Lewis fue superado por Charles Leclerc, su compañero de equipo en toda la temporada, y finalizó el Campeonato de Pilotos en el sexto puesto con 156 unidades, casi un centenar por detrás del monegasco.

Cuando ya equipos como Audi y Cadillac tuvieron sus primeros contactos a pista con los nuevos monoplazas, Ferrari anunció el cambio repentino en su alineación de ingenieros, relegando a un importante nombre que cuenta con vasta experiencia en la categoría. Mediante un comunicado en las redes sociales, la escuadra italiana se encargó de oficializar la destitución de Riccardo Adami.

El experimentado ingeniero permanecerá dentro de la estructura de Ferrari, tomando un rol importante dentro de la Scuderia Ferrari Driver Academy y Test Previous Cars Manager. "Su amplia experiencia en pista y su conocimiento de Fórmula 1 contribuyen al desarrollo de futuros talentos y al fortalecimiento de la cultura del rendimiento en todo el programa".

Así mismo, se anunció que, por el momento, no se tiene a un ingeniero de pista asignado para Hamilton y el mismo se definirá en las semanas previas para el inicio de la temporada 2026. Por último, se aclaró que el equipo de trabajo de Leclerc continuará trabajando al igual que la temporada anterior.

¿Ferrari en problemas?

En los últimos días, han trascendido rumores sobre los problemas que Ferrari ha presentado con sus unidades de potencia; además de ser sus propios proveedores, el 'Cavallino Rampante' proporcionará motores a Haas y Cadillac, quienes ya comenzaron las pruebas y no presentaron inconvenientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui