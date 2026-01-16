¡Grandes dentro y fuera del campo! Naranjeros entrega instrumentos a orquesta juvenil de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Aunque los Naranjeros de Hermosillo culminaron su participación en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) hace poco más de una semana ante los Charros de Jalisco, el equipo sigue dando de qué hablar, pero fuera del terreno de juego, debido a sus iniciativas sociales.

El jueves 15 de enero, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del DIF Hermosillo fue visitada por la escuadra naranja para realizar la entrega de nuevos instrumentos para sus futuras presentaciones. Cabe destacar que ambas partes llevan una buena relación. Durante la temporada, la orquesta juvenil estuvo en el estadio Fernando Valenzuela durante el evento de 'Beto Clos' realizado el domingo 21 de diciembre de 2025, donde interpretaron el Himno Nacional y varias piezas más.

La orquesta ensayando

Desde esa ocasión, los de la 'H' se comprometieron a entregar nuevos instrumentos a la orquesta y este jueves se llevó a cabo esa entrega. El Director General de Naranjeros, Ingeniero Pablo de la Peña, se dio la cita de acudir a las instalaciones del Centro de Integración Familiar Sur del DIF Hermosillo, donde el grupo juvenil realiza sus ensayos. Ahí fue recibido por el maestro Gerardo Trejo, director de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del DIF Hermosillo, quien en todo momento agradeció al club por la entrega de estos instrumentos que le permitirán a los músicos continuar con su crecimiento y participar en diversas presentaciones en eventos a nivel estatal.

Por otra parte, el directivo destacó el papel de Gerardo González como enlace entre Naranjeros y la orquesta juvenil. Cabe destacar que, una vez que se realizó la entrega, los integrantes de la orquesta mostraron su felicidad y entusiasmo brindando a los invitados una pequeña muestra de su talento, con varias piezas musicales. Igualmente, el Ing. De la Peña destacó la labor de Naranjeros apoyando a la comunidad de la capital del estado no solo en el ámbito deportivo, sino también en el cultural y educativo para formar mejores ciudadanos.

Entre los próximos eventos que tiene la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del DIF Hermosillo está su actuación en el FAOT, así como en las Fiestas del Pitic, y además de presentar piezas de música clásica, también interpretarán temas de música tradicional mexicana y popular sonorense en sus presentaciones.

Preparándose para futuros eventos

Fuente: Tribuna del Yaqui