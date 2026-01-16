Leyenda de las Grandes Ligas es nombrado el manager del año en la Liga de Venezuela

Caracas, Venezuela.- Yadier Molina es reconocido como uno de los mejores receptores de todos los tiempos en la historia de las Grandes Ligas, pero ya a poco más de tres años de su retiro, el boricua está probando fortuna como manager y hasta el momento también ha cumplido con creces.

Claro ejemplo de ello es que este año fue reconocido como el Manager del Año en una de las mejores ligas del Caribe, como lo es la venezolana. El expelotero llegó a los Navegantes del Magallanes, levantó al equipo hacia la clasificación y los guio a una marca de 20-12, que les permitió clasificar en el tercer lugar.

Este desempeño le permitió llevarse 36 votos de la prensa especializada para llevarse el galardón con 128 puntos, superando los 60 de Asdrúbal Cabrera, de Caribes de Anzoátegui, y los 28 de César Izturis, de Cardenales de Lara. Cabe destacar que Molina asumió las riendas el 14 de noviembre en lugar de Mario Lissón.

Lídeeeer uD83EuDEE1uD83CuDDF5uD83CuDDF7??



Yadier Molina se llevó el Premio “Chico” Carrasquel como Manager del Año tras recibir 36 votos al 1er lugar y totalizar 128 ptos



El boricua concretó un gran regreso con el equipo de 20G-12P para meter a la Nave en el Round Robin uD83DuDE4C??



5to magallanero que lo gana pic.twitter.com/eAOioAKM4S — Magallanes BBC ???? (@Magallanes_bbc) January 16, 2026

El propio Yadier comentó que Albert Pujols, su legendario compañero durante nueve temporadas con los ST. Louis Cardinals, fue el encargado de darle la noticia sobre su triunfo en las papeletas. "Albert me dijo algo, pero no sabía si eso era oficial. Me siento bien contento, bien bendecido. Obviamente es algo que no esperaba, por tantos candidatos buenos que se lo merecen", señaló el nacido en Puerto Rico.

Ahora, el excatcher se convirtió en el quinto manager importado en llevarse esta distinción, uniéndose a Buddy Bailey (2006-2007), Frank Kremblas (2008-2009), Jody Davis (2010-2011) y Mike Rojas (2017-2018). Además, es el quinto timonel del Magallanes en adjudicarse el importante galardón; los otros fueron Pedrique (2005-2006), Carlos García (2009-2010), Luis Dorante (2018-2019) y Wilfredo Romero (2021-2022).

Cabe destacar que será el 17 de enero con el anuncio del ganador del Premio Víctor Davalillo al Jugador Más Valioso, que tiene como finalistas a Balbino Fuenmayor (Caribes de Anzoátegui), Wilson García (Bravos de Margarita) y a Rougned Odor (Navegantes del Magallanes), cuando finalice la temporada de premios en el circuito.

¡El liderazgo se nota y los resultados hablan! uD83EuDEE1



Felicitamos al dirigente de #LosNuestros, Yadier Molina, reconocido como Dirigente del Año 2025-26 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.#FBPR pic.twitter.com/90WiJfK9yn — Federación de Béisbol uD83CuDDF5uD83CuDDF7 (@BeisbolPR) January 16, 2026

Por otra parte, ahora Yadier Molina pone su nombre como uno de los managers a seguir en la actualidad y levanta la mano para, en un corto tiempo, ser tomado en cuenta para llegar al banquillo de algún equipo importante de las Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna del Yaqui